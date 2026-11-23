La falta de consensos en la COP 31 dejó sin resolver una de las discusiones más importantes para el futuro del planeta: cómo enfrentar el cambio climático y avanzar hacia un modelo energético menos dependiente de los combustibles fósiles.

En su columna, Pamela Cerdeira cuestiona que este encuentro internacional pasará prácticamente desapercibido mientras la atención pública se concentraba en otros asuntos. Para la periodista, el resultado de las negociaciones debería generar preocupación, pues los países participantes no consiguieron firmar un acuerdo que mencionara explícitamente los combustibles fósiles ni estableciera una ruta clara para avanzar hacia las energías limpias.

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