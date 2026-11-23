Aún no lo vinculan a proceso al “Chapo Isidro”. Foto: FGR/Cuartoscuro

Después de una audiencia que duró un poco más de cuatro horas, un juez de control federal con sede en el penal del Altiplano impuso la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, así como de dos de sus principales colaboradores detenidos junto con él en Sinaloa.

¿Qué pasó en la audiencia del “Chapo Isidro”?

Durante la audiencia inicial —que arrancó la mañana de este lunes de manera virtual desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) bajo carácter privado—, la autoridad judicial calificó las imputaciones por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Tras esta resolución, se prevé que sea en las próximas horas cuando se concrete su traslado para su ingreso formal al Centro Federal de Reinserción Social número uno el Altiplano.

A petición de la defensa, el juez otorgó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será hasta el próximo sábado 28 de noviembre cuando se realice la audiencia en la que se definirá si son vinculados a proceso.

En la misma situación jurídica y bajo la medida de prisión preventiva se encuentran su primo Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización criminal, y su cuñado José “N”, señalado como operador financiero.

“Por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina”, dijo la FGR.

#FGR fórmula imputación en contra de Fausto “N” y dos personas más, y obtiene prisión preventiva en su contra por su posible participación en los delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de… pic.twitter.com/jNEhuEOfvT — FGR México (@FGRMexico) November 23, 2026

Guasave, Sinaloa

La captura de los tres sujetos se concretó la noche del viernes 20 de noviembre en un inmueble de Guasave, Sinaloa, tras un despliegue de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional con inteligencia de Estados Unidos.

Posteriormente, la mañana del sábado, fueron trasladados vía aérea a la capital del país para ser puestos a disposición ministerial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.