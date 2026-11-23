Jasmin Bugarín. Foto: Cuartoscuro

Jasmin Bugarín, designada Coordinadora Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Nayarit, anunció que recibió oficialmente el Certificado de Pérdida de Nacionalidad de Estados Unidos, emitido por el Departamento de Estado de ese país, luego de que su solicitud fuera aprobada el pasado 30 de octubre.

“He recibido oficialmente el Certificado de Pérdida de Nacionalidad de los Estados Unidos emitido por el Departamento de Estado de ese país”, Jasmin Bugarín

En un mensaje en sus redes sociales, Bugarín explicó que inició el trámite algunas semanas antes y aseguró que el documento tiene carácter definitivo e irrevocable. También afirmó que tomó la decisión con plena responsabilidad y conciencia.

Bugarín afirma que su identidad está ligada a México

La funcionaria señaló que su identidad y sus raíces siempre han estado vinculadas a Nayarit y México. Dijo sentirse orgullosa de su historia familiar y la relacionó con la de miles de familias nayaritas que salieron de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades, pero conservaron sus vínculos con el país.

“La decisión que asumí con plena responsabilidad y conciencia de que el amor a la patria debe ser el mayor motor cuando decides dedicar tu vida a servir y transformar”, Jasmin Bugarín

La noticia fue compartida por Bugarín a través de un mensaje en video, en el que mostró el documento que acredita la pérdida de su nacionalidad estadounidense.

En su mensaje, Bugarín también manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, hace semanas, aseguró que Bugarín tendría que renunciar a su doble nacionalidad si buscaba ser gobernadora de Nayarit, y afirmó que continuará acompañando su llamado a defender la transformación y la soberanía nacional.

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