Sacristán de Villa de Pozos enfrenta cuatro procesos. Foto: Omar Hernández

El sacristán José “N”, detenido por presuntas agresiones sexuales contra menores de edad en una iglesia de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, en el municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, enfrenta cuatro procesos penales por el delito de abuso sexual calificado en agravio de cinco víctimas.

La Fiscalía tiene identificadas a cinco víctimas

La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, informó que la institución tiene identificadas a cinco víctimas, distribuidas en cuatro carpetas de investigación, pese a que han circulado versiones sobre un número mayor de posibles afectados.

“Cuatro carpetas de investigación, cinco víctimas, porque en una van dos. Es lo que tenemos nosotros en Fiscalía”, explicó la funcionaria.

Sacristán pidió ampliación del plazo constitucional

Después de ser detenido en Tamaulipas, cuando presuntamente intentaba evadir a la justicia, José “N” fue trasladado a San Luis Potosí y presentado ante la autoridad judicial.

Durante su comparecencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se espera que en los próximos días se determine su situación jurídica respecto de las cuatro órdenes de aprehensión ejecutadas en su contra.

“Pidió la duplicidad de término constitucional, estamos en espera que en los próximos días se resuelva su situación jurídica en cuanto a los cuatro, en los cuatro órdenes que se ejecutaron”, señaló García Cázares.

Si el sacristán se encuentra responsable se dictarán sentencias condenatorias

La fiscal explicó que las audiencias se desahogarán de manera independiente por cada carpeta de investigación. En caso de que se demuestre su responsabilidad y se dicten sentencias condenatorias, el imputado podría recibir penas distintas por cada proceso.

“Como son cuatro procesos, pues serían cuatro penas distintas en caso de llegar a un juicio oral y que esperemos que así sea y obtener sentencia condenatoria”, indicó.

Fiscalía descarta, por ahora, participación de esposa del sacristán

Sobre el avance de las investigaciones, la fiscal general descartó que, hasta el momento, existan elementos que involucren a la esposa del detenido en los hechos.

En cuanto al sacerdote José de Jesús, señalado por presuntas omisiones relacionadas con el caso, García Cázares informó que todavía no ha rendido declaración ante la Fiscalía.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.