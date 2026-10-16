¿Quieres remodelar tu casa? Infonavit ofrece hasta 71 mil pesos con este programa

El crédito va de los 10 mil hasta los 71 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene un programa que ayudará a los derechohabientes a remodelar, reparar, mejorar o equipar una vivienda nueva o existente. Se trata de “Equipa tu Casa“, un crédito adicional de hasta 71 mil 324 pesos, financiamiento que se puede solicitar como complemento de un crédito hipotecario para comprar casa.

Con éste programa, los trabajadores pueden recibir dinero para comprar materiales y realizar mejoras sin afectar la estructura de su vivienda. El monto autorizado se suma al financiamiento hipotecario y se paga dentro de la misma mensualidad.

¿Cuánto dinero presta Infonavit con “Equipa tu Casa”?

El programa “Equipa tu Casa” permite solicitar un crédito adicional con los siguientes montos:

Monto mínimo: 10 mil 698.67 pesos.

Monto máximo: 71 mil 324.48 pesos.

Los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, quien puede comprar los materiales donde prefiera y sin intermediarios.

Este complemento solo puede solicitarse al momento de inscribir el crédito para comprar vivienda, siempre que el trabajador elija contratar un importe menor al monto de financiamiento que le ofrece el Infonavit.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar Equipa tu Casa?

Para acceder a este financiamiento, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una relación laboral vigente y ser derechohabiente del Infonavit.

Cumplir con los requisitos para comprar una vivienda nueva o existente.

Ingresar a Mi Cuenta Infonavit y realizar la precalificación.

Elegir un Crédito Tradicional o Infonavit Total.

Integrar el expediente con los documentos solicitados.

Pedir Equipa tu Casa al tramitar el crédito hipotecario, mediante Mi Cuenta Infonavit o un Centro de Servicio Infonavit (Cesi).

Formalizar el financiamiento ante notario.

¿Cuánto tiempo tienes para remodelar tu vivienda?

Los beneficiarios cuentan con hasta seis meses después de firmar el crédito para realizar las mejoras.

La tasa de interés, el plazo y las condiciones de “Equipa tu Casa” serán los mismos que los del crédito hipotecario contratado.

Además, no se paga una mensualidad por separado, ya que el importe correspondiente está incluido en el pago de la vivienda.

¿Qué pasa si contrataste Equipa tu Casa antes del 12 de febrero de 2025?

Para quienes obtuvieron su crédito antes de esa fecha, los recursos se entregan mediante dos tarjetas:

80% del financiamiento: para compras en comercios autorizados.

20% del financiamiento: disponible en efectivo para pagar mano de obra, aunque también puede utilizarse en establecimientos autorizados.

Cinco días después de firmar las escrituras, los beneficiarios reciben un correo para registrar el domicilio de entrega de las tarjetas. Los pagos y saldos del financiamiento pueden consultarse en Mi Cuenta Infonavit, dentro del apartado Mi Crédito, Saldos y movimientos.

Con este crédito, los trabajadores podrán mejorar su vivienda de una manera sencilla y rápida para su familia. Si deseas más información dale CLIC AQUÍ.

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