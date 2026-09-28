México aumenta sus exportaciones 40.4% en agosto y alcanza superávit comercial

Aumenta México exportaciones. Foto: Cuartoscuro.



El valor de las exportaciones de México aumentó 40.4% en agosto de 2026, al alcanzar 78 mil 10 millones de dólares, mientras las importaciones crecieron 34.2%, con 77 mil 405 millones de dólares, por lo que el país registró un superávit comercial de 605 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en agosto 2026 se registró un superávit comercial de 605 millones de dólares (mdd).



▪️78,010 mdd #exportaciones

▪️77,405 mdd #importaciones



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El resultado de agosto contrasta con el déficit de 848 millones de dólares registrado en julio. En los primeros ocho meses de 2026, la balanza comercial acumuló un superávit de 9 mil 860 millones de dólares, frente al déficit de 913 millones de dólares observado en el mismo periodo de 2025.

México vende más al mundo: exportaciones crecen 40.4% en agosto y logra superávit de 605 mdd; electrónicos crecen 122.3%

Las exportaciones totales de mercancías sumaron 78 mil 10 millones de dólares en agosto, un incremento anual de 40.4%. Este resultado estuvo compuesto por un aumento de 41.7% en las exportaciones no petroleras y una disminución de 2.8% en las petroleras.

Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos aumentaron 45.2% anual, mientras que las destinadas al resto del mundo crecieron 23.5%.

Por su parte, las importaciones alcanzaron 77 mil 405 millones de dólares, un incremento de 34.2% respecto de agosto de 2025. Con ello, la diferencia entre el valor de las mercancías vendidas al exterior y las adquiridas del extranjero fue positiva en 605 millones de dólares.

Exportaciones manufactureras crecen 42.6% en agosto de 2026

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las exportaciones manufactureras, que alcanzaron 73 mil 619 millones de dólares, un aumento anual de 42.6%.

Entre los productos manufactureros, los mayores incrementos correspondieron a:

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos: 122.3%

122.3% Productos de la minerometalurgia: 50.4%

50.4% Productos plásticos y de caucho: 10.6%

10.6% Alimentos, bebidas y tabaco: 10%

10% Maquinaria y equipo especial para industrias diversas: 7.2%

En contraste, las exportaciones automotrices disminuyeron 2.2% a tasa anual, derivado de reducciones de 1% en las ventas dirigidas a Estados Unidos y de 7.8% en las destinadas a otros mercados.

Las exportaciones extractivas sumaron mil 656 millones de dólares, con un crecimiento anual de 45.9%, mientras que las agropecuarias y pesqueras registraron mil 154 millones de dólares, una disminución de 1.6%.

En el acumulado de enero a agosto de 2026, las exportaciones sumaron 549 mil 398 millones de dólares, 29.3% más que en el mismo periodo de 2025. Las no petroleras aumentaron 30.4%, mientras que las petroleras disminuyeron 1.3%.

En el mismo periodo, las importaciones acumularon 539 mil 537 millones de dólares, un crecimiento anual de 26.8%. Del total, 80.4% correspondió a bienes de uso intermedio, 12.5% a bienes de consumo y 7.1% a bienes de capital.

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