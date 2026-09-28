Cofepris alerta por medicamento caducado para heridas; pide no adquirirlo, venció en 2019

Cofepris emitió recomendaciones antes de adquirir Granulox. Foto: Getty Images

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la venta de Granulox caducado, cuyo envase habría sido modificado para volver a comercializar el producto.

Se trata de una presentación en frasco aerosol de 12 ml, utilizada para el tratamiento de heridas crónicas y agudas, que originalmente tenía fecha de caducidad en 2019.

La fecha de caducidad original era 2019-11; sin embargo, posteriormente fue modificada a 2026-12 del lote 16115143.

#CofeprisInforma 📢 ⚠️ Emitimos #AlertaSanitaria

Por la falsificación y adulteración de diversos medicamentos. 🛑



Advertimos a la población sobre los riesgos a la salud asociados al uso o consumo de versiones irregulares de: Saizen®, Bedoyecta®, Buscapina® Compositum y… pic.twitter.com/4BDR922CL0 — COFEPRIS (@COFEPRIS) September 28, 2026

Debido a este cambio, el producto representa un riesgo para la salud, ya que se desconocen las condiciones de manipulación, almacenamiento y transporte a las que fue sometido durante la cadena de distribución.

Por lo tanto, no se pueden garantizar las condiciones necesarias para preservar su composición, función y, en algunos casos, esterilidad, lo que compromete su seguridad y eficacia.

Recomendaciones de la Cofepris

Si identifican el producto Granulox con el número de lote 16115143, independientemente de su fecha de caducidad, la recomendación es no adquirirlo ni utilizarlo.

En caso de contar con información sobre su posible comercialización, se debe presentar la denuncia sanitaria correspondiente.

La Cofepris también recomienda no adquirir, consumir ni utilizar medicamentos comercializados en tianguis, mercados o cualquier otro establecimiento informal.

Si se compran medicamentos a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web o aplicaciones móviles, se debe verificar que el establecimiento cuente con domicilio físico en territorio nacional, así como con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento emitidos por la Cofepris.

En caso de observar o detectar incidentes adversos asociados con el uso de este producto, se deben reportar en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, a través del enlace de tecnovigilancia.

Además de Granulox, Cofepris también emitió una alerta sanitaria por presentaciones falsificadas de Buscapina Compositum (Hioscina, Metamizol Sódico) 10 mg/ 250 mg, para aliviar dolores abdominales intensos de tipo cólico y por Bedoyecta (Complejo B, ácido fólico, vitamina C y rutina), cápsulas, que sirve para prevenir y tratar deficiencias de vitaminas en situaciones de cansancio físico o mental, estrés continuo o actividad física intensa.

La comisión informó que mantendrá las acciones de control sanitario y comunicará oportunamente a la población si identifica nuevas evidencias, con el propósito de prevenir riesgos para la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan la legislación sanitaria vigente.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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