Banxico decide no mover la tasa de referencia: queda en 6.50%

Banxico muestra independencia de movimientos de la Fed. Foto: Cuartoscuro

El Banco de México (Banxico) decidió para finalizar el tercer trimestre de 2026 mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%, decisión que tomaron por unanimidad los integrantes de su Junta de Gobierno.

La decisión se da en un contexto en el que la actividad económica en México habría moderado su ritmo de expansión, mientras que la inflación general aumentó entre julio y septiembre. Banxico también tomó en cuenta el comportamiento de la economía global y el reciente ajuste de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por unanimidad conservar la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50%. Consulta el comunicado en: https://t.co/zwygQG0IUN pic.twitter.com/DxuDHlRsH1 — Banco de México (@Banxico) September 24, 2026

Banxico deja la tasa en 6.50% pese al movimiento de la Fed

Durante el tercer trimestre de 2026, la actividad económica global habría crecido a un ritmo ligeramente menor al del trimestre anterior. En varias de las principales economías avanzadas, la inflación repuntó recientemente, principalmente por el aumento en los precios de los energéticos.

En Estados Unidos, la Reserva Federal incrementó en 25 puntos base el rango de la tasa de fondos federales durante su reunión de septiembre. Sin embargo, Banxico aclaró que las condiciones macroeconómicas de México son distintas a las de Estados Unidos, por lo que su política monetaria no tiene que reaccionar de manera mecánica ante los movimientos de la Fed.

Además, los mercados financieros internacionales mostraron volatilidad, aumentaron los precios de diversas materias primas y el dólar se apreció.

Inflación sube a 3.42%: ¿qué está pasando con los precios?

Entre la primera quincena de julio y la primera de septiembre de 2026, la inflación general pasó de 3.10 a 3.42%, debido principalmente a un incremento en la inflación no subyacente.

En contraste, la inflación subyacente, que permite observar el comportamiento de precios con mayor estabilidad, continuó bajando: pasó de 3.95 a 3.79% durante el mismo periodo.

Banxico señaló que las expectativas de inflación general para el cierre de 2026 disminuyeron, aunque las de mayor plazo permanecieron por encima de la meta. El banco central mantiene su previsión de que la inflación general converja a la meta durante el cuarto trimestre de 2027.

¿Cómo influye que Banxico mantenga la tasa en 6.50% en tu bolsillo?

Que Banxico mantenga la tasa de referencia en 6.50% significa que, por ahora, el costo de referencia del dinero no cambia. Esto puede tener efecto en productos financieros como tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos a tasa variable.

Sin embargo, no significa que automáticamente todos los créditos vayan a subir o bajar. Cada institución financiera establece sus propias tasas y condiciones, mientras que los créditos contratados a tasa fija mantienen las condiciones acordadas.

Para quienes tienen dinero en instrumentos de ahorro o inversión, el nivel de las tasas también influye en los rendimientos que pueden encontrar en productos de renta fija. El efecto concreto dependerá del instrumento, el plazo y la institución.

Banxico mantendrá atención en el peso, inflación y economía

Hacia adelante, la Junta de Gobierno señaló que sus decisiones dependerán de la evolución del proceso de desinflación y de factores como el tipo de cambio, las condiciones de holgura de la economía y las expectativas de inflación.

Entre los riesgos que podrían presionar los precios al alza están la persistencia de la inflación subyacente, cambios en las políticas comerciales, conflictos geopolíticos, afectaciones climáticas, presiones de costos y una posible depreciación del peso.

Del otro lado, Banxico identificó como riesgos a la baja una actividad económica menor a la prevista en México o Estados Unidos, un menor traslado de aumentos de costos a los precios y menores presiones derivadas de la apreciación que ha registrado el peso.

Por ahora, la tasa de referencia permanece en 6.50%, mientras la Junta de Gobierno continuará evaluando el comportamiento de la inflación y de la economía mexicana.

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