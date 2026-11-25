¿El SAT puede cobrarte por una transferencia? Foto: Cuartoscuro

Las personas pueden recibir transferencias electrónicas por distintos montos sin que exista una cantidad que, por sí sola, obligue a pagar impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). La obligación fiscal depende del origen del dinero y de si constituye un ingreso gravable conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Recibir dinero no significa automáticamente pagar ISR, pero conviene conservar comprobantes de su origen.

¿Qué transferencias electrónicas pueden generar impuestos?

El pago de ISR puede corresponder cuando el dinero recibido representa un ingreso por servicios profesionales, actividades empresariales o trabajos realizados. En esos casos, el contribuyente debe declarar los ingresos conforme al régimen que le corresponda.

En cambio, una transferencia entre cuentas propias no representa, por sí misma, un ingreso nuevo: únicamente se mueven recursos del mismo titular.

¿Qué pasa si recibes dinero de familiares o amigos?

El tratamiento fiscal del dinero recibido de familiares o amistades depende de su origen.

La Ley del ISR señala que las personas físicas deben informar en su declaración anual sobre préstamos, donativos y premios cuando, individualmente o en conjunto, excedan de 600 mil pesos durante el ejercicio fiscal.

Informar no significa necesariamente pagar ISR.

¿Por qué se menciona el límite de 15 mil pesos?

La cifra de 15 mil pesos se relaciona con los depósitos en efectivo. Las instituciones financieras deben informar al SAT sobre depósitos en efectivo que superen ese monto mensual.

Las transferencias electrónicas no se consideran depósitos en efectivo para ese reporte. Además, rebasar los 15 mil pesos en efectivo no significa automáticamente que debas pagar impuestos.

¿Cuándo puede revisar el SAT tus movimientos?

El SAT puede iniciar un procedimiento de discrepancia fiscal si detecta que las erogaciones de una persona física superan los ingresos que declaró o que debió declarar durante el año.

En conclusión, no hay un límite general de transferencias electrónicas que determine el pago de ISR. Lo importante es comprobar el origen de los recursos y cumplir las obligaciones fiscales correspondientes.

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