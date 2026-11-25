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En seis estados de México, al menos siete de cada 10 trabajadores laboran en la informalidad, una situación que puede implicar la falta de acceso a la seguridad social o el reconocimiento de su relación laboral. Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Michoacán y Veracruz registraron tasas superiores al 70% entre julio y septiembre de 2026, de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicados este miércoles 25 de noviembre, revelan que 33.1 millones de personas trabajan en la informalidad en México, 120 mil más que hace un año.

Aunque la tasa de informalidad laboral disminuyó de 55.4% a 55% en ese periodo, el número de personas que trabajan bajo estas condiciones aumentó.

Actualmente, más de la mitad de los 60.2 millones de personas ocupadas en el país labora en alguna modalidad de empleo informal.

¿Cuáles son los estados con mayor informalidad laboral en México?

Oaxaca encabeza la lista de las entidades con mayor informalidad laboral en México, con una tasa de 80.6%. Es decir, ocho de cada 10 personas que trabajan en ese estado lo hacen en condiciones de informalidad.

Le siguen Guerrero y Chiapas, con porcentajes superiores al 77%.

Los seis estados donde la informalidad laboral supera el 70% son:

Oaxaca: 80.6%

80.6% Guerrero: 79.1%

79.1% Chiapas: 77.4%

77.4% Hidalgo: 71.7%

71.7% Michoacán: 70.6%

70.6% Veracruz: 70.1%

En contraste, las entidades con los menores niveles de informalidad laboral son Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, con tasas de entre 34.8% y 36%.

La diferencia entre Oaxaca y Coahuila, los estados con la mayor y menor tasa de informalidad laboral, respectivamente, es de 45.8 puntos porcentuales.

Imagen creada con IA

Informalidad laboral en México: consulta las cifras de tu estado

De acuerdo con el Inegi, estas son las tasas de informalidad laboral en las 32 entidades federativas durante el tercer trimestre de 2026, ordenadas de mayor a menor:

Oaxaca: 80.6%

Guerrero: 79.1%

Chiapas: 77.4%

Hidalgo: 71.7%

Michoacán: 70.6%

Veracruz: 70.1%

Puebla: 69.7%

Tlaxcala: 69.1%

Tabasco: 66.1%

Morelos: 65.8%

Campeche: 60.9%

Zacatecas: 60.4%

Nayarit: 60.0%

Yucatán: 59.0%

Durango: 55.9%

San Luis Potosí: 55.7%

Estado de México: 55.3%

Guanajuato: 53.6%

Jalisco: 48.5%

Colima: 48.0%

Sinaloa: 47.6%

Ciudad de México: 44.6%

Quintana Roo: 44.0%

Sonora: 44.0%

Tamaulipas: 43.2%

Aguascalientes: 42.0%

Querétaro: 39.1%

Baja California Sur: 38.7%

Baja California: 36.0%

Chihuahua: 35.9%

Nuevo León: 35.0%

Coahuila: 34.8%

En total, 17 entidades registraron tasas de informalidad laboral superiores al promedio nacional de 55%.

¿Dónde se concentran los trabajadores informales en México?

La informalidad laboral no es exclusiva de los pequeños negocios que operan sin registro. También está presente en las empresas, instituciones gubernamentales, actividades del campo y el trabajo doméstico remunerado.

De los 33.1 millones de personas que laboran en la informalidad en México, su distribución es la siguiente:

Sector informal: 18.2 millones de personas.

18.2 millones de personas. Empresas, gobierno e instituciones: 7.4 millones.

7.4 millones. Actividades agropecuarias: 5.3 millones.

5.3 millones. Trabajo doméstico remunerado: 2.2 millones.

El sector informal, que incluye pequeños negocios que operan sin registros contables y funcionan a partir de los recursos de sus propietarios o del hogar, registró el mayor incremento anual, con 644 mil trabajadores más.

Por su parte, el número de personas que desempeñan trabajo doméstico remunerado en condiciones de informalidad aumentó en 119 mil.

En contraste, la informalidad laboral disminuyó en el ámbito de las empresas, gobierno e instituciones, así como en las actividades agropecuarias.

Aumenta la informalidad laboral entre las mujeres en México

Las cifras del Inegi muestran que, mientras el número de hombres que trabajan en la informalidad disminuyó durante el último año, el de mujeres aumentó.

Al tercer trimestre de 2026, la distribución fue la siguiente:

Mujeres: 13.8 millones, 260 mil más que hace un año.

13.8 millones, 260 mil más que hace un año. Hombres: 19.3 millones, 139 mil menos que en el mismo periodo de 2025.

La tasa de informalidad laboral entre las mujeres se ubicó en 55.7%, mientras que entre los hombres fue de 54.6%.

El trabajo doméstico remunerado es uno de los ámbitos donde se observa una marcada diferencia: de los 2.2 millones de personas que laboran en esta actividad bajo condiciones de informalidad, poco más de dos millones son mujeres.

¿Qué significa trabajar en la informalidad y cómo afecta a los trabajadores?

Tener un empleo no necesariamente significa contar con la protección de la seguridad social o que la fuente de trabajo reconozca la relación laboral.

El Inegi considera dentro de la informalidad laboral a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por las características del negocio o establecimiento donde trabajan, así como a quienes no tienen reconocida su relación laboral.

Entre las situaciones que contempla el instituto se encuentran:

Trabajar en pequeños negocios no registrados.

Laborar por cuenta propia en actividades agrícolas de subsistencia.

Prestar servicios a empresas o establecimientos registrados sin contar con la protección de la seguridad social derivada de ese trabajo.

Tener una relación laboral que no es reconocida por la fuente de trabajo.

Esto significa que una persona puede trabajar para una empresa formalmente establecida y, aun así, encontrarse en condiciones de informalidad laboral.

La falta de protección de la seguridad social y de reconocimiento de la relación laboral son dos de los aspectos que permiten dimensionar la vulnerabilidad de estos trabajadores.

Casi cuatro de cada 10 trabajadores enfrentan condiciones críticas de ocupación

Además de la informalidad laboral, el Inegi reportó que el 38% de las personas ocupadas en México enfrentó condiciones críticas de trabajo durante el tercer trimestre de 2026, frente al 37.4% registrado un año antes.

Este indicador contempla a las personas que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:

Trabajan menos de 35 horas semanales por razones ajenas a su voluntad, relacionadas con el mercado laboral.

Laboran más de 35 horas a la semana y reciben ingresos mensuales inferiores al salario mínimo.

Trabajan más de 48 horas semanales y perciben hasta dos salarios mínimos.

Se trata de un indicador distinto al de informalidad laboral, que permite conocer las condiciones en las que trabajan millones de personas en México.

En materia de ingresos, el 45.2% del total de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo, mientras que el 23.2% trabajó más de 48 horas a la semana.

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