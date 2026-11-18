Infonavit presta hasta 71 mil pesos. Foto: Cuartoscuro.

El Infonavit cuenta con un esquema que permite a los trabajadores obtener dinero adicional al contratar un crédito para comprar una vivienda nueva o existente. Se trata de Equipa Tu Casa, un complemento que sirve para remodelar, mejorar, reparar o equipar el inmueble, sin modificar su estructura.

Este apoyo está dirigido a quienes no utilizan la totalidad del monto de crédito que tienen disponible para adquirir una casa. El dinero se entrega directamente en la cuenta bancaria del trabajador, quien puede decidir dónde comprar los materiales que necesita.

¿Cuánto dinero presta Infonavit con Equipa Tu Casa?

El monto de este financiamiento depende del crédito hipotecario contratado y del dinero que el trabajador decida utilizar para comprar su vivienda.

De acuerdo con las condiciones del programa, los recursos van de:

Monto mínimo: 10 mil 698.67 pesos.

10 mil 698.67 pesos. Monto máximo: 71 mil 324.48 pesos.

El dinero puede utilizarse para comprar materiales, realizar reparaciones, mejorar espacios o adquirir equipamiento para la vivienda.

¿Cuáles son las condiciones de Equipa Tu Casa?

El programa tiene ciertas reglas que deben considerarse antes de solicitarlo:

El crédito se otorga de manera individual.

Aplica para Crédito Tradicional e Infonavit Total , destinados a comprar vivienda nueva o existente.

, destinados a comprar vivienda nueva o existente. El plazo para realizar las mejoras es de hasta seis meses después de la firma .

. La tasa de interés, el plazo y las condiciones son los mismos del crédito hipotecario contratado.

El pago del complemento forma parte de la mensualidad de la hipoteca.

Es importante considerar que Equipa Tu Casa debe solicitarse al mismo tiempo que el crédito para comprar la vivienda. No es posible tramitarlo posteriormente como un financiamiento adicional.

¿Qué requisitos necesitas para solicitar el crédito?

Los trabajadores interesados deben cumplir con las condiciones para obtener un financiamiento de compra de vivienda del Infonavit.

Ser derechohabiente y tener una relación laboral vigente. Cumplir con los requisitos para comprar una vivienda nueva o existente. Ingresar a Mi Cuenta Infonavit y realizar la precalificación. Elegir Crédito Infonavit o Infonavit Total. Integrar el expediente con los documentos solicitados. Pedir el complemento Equipa Tu Casa durante el trámite del crédito. Formalizar el financiamiento ante notario.

¿Cómo entregan el dinero de Equipa Tu Casa?

Para los trabajadores que obtuvieron su crédito antes del 12 de febrero de 2025, el esquema de entrega contempla dos tarjetas:

80% del financiamiento: destinado a comprar materiales en comercios autorizados.

destinado a comprar materiales en comercios autorizados. 20% del financiamiento: disponible en efectivo para pagar mano de obra.

Cinco días después de firmar las escrituras, el trabajador recibe un correo electrónico con una liga para registrar sus datos y solicitar el envío de las tarjetas.

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