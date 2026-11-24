¿Rentas o tienes casa propia? Foto: Cuartoscuro

En México, cerca de siete de cada 10 viviendas son propiedad de sus habitantes, mientras que el 16.8% se encuentra en alquiler. Sin embargo, adquirir una casa sigue siendo un desafío para millones de hogares, principalmente por la falta de recursos económicos.

Así lo reveló la Encuesta Nacional de Vivienda 2026 (ENVI 2026), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El estudio contabilizó 39.1 millones de viviendas particulares habitadas en el país, con un promedio de 3.9 cuartos por vivienda.

Durante la presentación de resultados, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez Colín, destacó que 67 de cada 100 viviendas son propiedad de sus habitantes y que Quintana Roo registra la mayor proporción de viviendas rentadas, con 31.3%.

De acuerdo con los resultados, 56.5% de las viviendas son propias y están totalmente pagadas, mientras que otro 10.2% todavía se encuentra en proceso de pago. Por su parte, 16.8% son rentadas.

Casas más grandes y menos accesibles

Uno de los hallazgos de la encuesta es el cambio en las dimensiones de las viviendas entre 2020 y 2026.

De acuerdo con Graciela Márquez Colín, el porcentaje de viviendas con más de 100 metros cuadrados de construcción aumentó 3.6 puntos porcentuales durante ese periodo.

En contraste, la proporción de viviendas con 100 metros cuadrados o menos disminuyó en la misma proporción.

“Es decir, ganan terreno las viviendas más grandes, lo que podría influir en su asequibilidad para los hogares que ingresan al mercado inmobiliario”, explicó la presidenta del Inegi.

¿Por qué rentan los mexicanos y cuánto pagan?

La ENVI 2026 identificó 6.6 millones de viviendas en renta en México. Sin embargo, sólo 59.2% cuenta con un contrato de arrendamiento vigente, mientras que el 40.8% restante no tiene este documento.

Entre las principales razones por las que los hogares optan por rentar en lugar de adquirir una vivienda se encuentran:

Falta de recursos económicos para comprar una casa: 33.4%

La renta es menor que el pago de un crédito: 19.1%

Facilidad para cambiar de domicilio: 15.4%

No ser derechohabiente: 9.6%

Razones familiares o personales: 7%

En cuanto al costo del alquiler, el promedio nacional reportado es de 4 mil 154 pesos mensuales, aunque existen diferencias importantes entre las entidades federativas.

Estas son algunas de las entidades con las rentas mensuales más altas y más bajas:

Entidad Renta mensual promedio Ciudad de México 7 mil 131 pesos Querétaro 5 mil 985 pesos Baja California 5 mil 753 pesos Guerrero Mil 986 pesos Veracruz 2 mil 238 pesos Zacatecas 2 mil 259 pesos

Infonavit busca atraer a los jóvenes

Para facilitar el acceso al financiamiento entre los trabajadores más jóvenes, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el organismo eliminó 30 requisitos, equivalentes a mil 80 puntos.

Sin embargo, reconoció que uno de los principales retos es dar a conocer las opciones de crédito disponibles.

De los 21.8 millones de derechohabientes activos, alrededor del 30%, equivalente a 6.4 millones de personas, manifiesta tener necesidad de vivienda.

“Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos informarle más a la gente de que hoy ya se puede sacar un crédito del Infonavit. Muchos jóvenes no saben y, por lo tanto, ni siquiera manifiestan necesidad de vivienda”, señaló Romero Oropeza.

El funcionario agregó que existe un potencial importante entre los 15 millones de derechohabientes que todavía no manifiestan interés en adquirir una vivienda.

Siete de cada 10 viviendas propias necesitan reparaciones

Además de las condiciones de propiedad y alquiler, la encuesta identificó necesidades de mejoramiento en el parque habitacional.

De acuerdo con los resultados, 71.4% de las viviendas propias requiere algún tipo de reparación o mejora, como pintura, resane de paredes, colocación de pisos u otros trabajos.

La ENVI 2026 se levantó entre el 19 de enero y el 27 de marzo de este año. Para recopilar la información, se visitaron 64 mil viviendas y participaron 478 encuestadores, quienes aplicaron un cuestionario de 484 preguntas.

Los resultados ofrecen una radiografía de las condiciones habitacionales del país y de los obstáculos que enfrentan los hogares para adquirir, rentar o mejorar una vivienda.

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