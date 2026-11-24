El Infonavit ofrece varias opciones de financiamientos. Foto: Cuartoscuro

El Infonavit ofrece créditos de hasta 163 mil 30 pesos mediante el programa Mejoravit, un financiamiento dirigido a trabajadores que buscan reparar, ampliar o realizar mejoras en su vivienda. Para solicitarlo, es necesario contar con una relación laboral vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto.

Este crédito no es hipotecario y permite obtener recursos desde 10 mil 318 pesos, siempre que el monto solicitado no supere el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.

¿Para qué se puede utilizar el crédito Mejoravit?

El financiamiento está destinado a realizar reparaciones, ampliaciones y adecuaciones básicas en el hogar.

La vivienda donde se aplicará el crédito debe estar habitada por el solicitante y puede encontrarse a nombre del propio trabajador, su cónyuge, hijos, padres o abuelos.

Además, cuando el objetivo sea regularizar el inmueble, el Infonavit permite destinar hasta el 30% del monto del crédito a gastos notariales.

Requisitos para solicitar hasta 163 mil pesos

Para acceder al programa Mejoravit, el trabajador debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser derechohabiente del Infonavit y tener una relación laboral vigente

Estar registrado en una Afore y contar con la biometría actualizada

Autorizar la consulta al Buró de Crédito

No tener otro crédito vigente con el Infonavit

Cumplir con estos requisitos permite iniciar el trámite, aunque el monto autorizado dependerá de las condiciones de cada trabajador y de su saldo en la Subcuenta de Vivienda.

¿Cuáles son las tasas de interés y los plazos de pago?

El programa contempla dos rangos de financiamiento, con tasas fijas y distintos plazos:

Hasta 41 mil 273 pesos: tasa fija anual del 10%, con plazos de uno a cinco años

tasa fija anual del 10%, con plazos de uno a cinco años De 41 mil 273 a 163 mil 30 pesos: tasa fija anual del 11%, con plazos de uno a 10 años

¿Cómo consultar cuánto dinero te presta el Infonavit?

Los trabajadores interesados pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que pueden acceder, los plazos disponibles y los requisitos específicos para iniciar su solicitud.

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