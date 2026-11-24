Infonavit ofrece dinero para ampliar o reparar tu casa: ¿quiénes pueden solicitarlo?
El crédito Mejoravit ofrece financiamiento para remodelar o reparar viviendas, con tasas fijas y plazos de pago de hasta 10 años.
El Infonavit ofrece créditos de hasta 163 mil 30 pesos mediante el programa Mejoravit, un financiamiento dirigido a trabajadores que buscan reparar, ampliar o realizar mejoras en su vivienda. Para solicitarlo, es necesario contar con una relación laboral vigente y cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto.
Este crédito no es hipotecario y permite obtener recursos desde 10 mil 318 pesos, siempre que el monto solicitado no supere el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del trabajador.
¿Para qué se puede utilizar el crédito Mejoravit?
El financiamiento está destinado a realizar reparaciones, ampliaciones y adecuaciones básicas en el hogar.
La vivienda donde se aplicará el crédito debe estar habitada por el solicitante y puede encontrarse a nombre del propio trabajador, su cónyuge, hijos, padres o abuelos.
Además, cuando el objetivo sea regularizar el inmueble, el Infonavit permite destinar hasta el 30% del monto del crédito a gastos notariales.
Requisitos para solicitar hasta 163 mil pesos
Para acceder al programa Mejoravit, el trabajador debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser derechohabiente del Infonavit y tener una relación laboral vigente
- Estar registrado en una Afore y contar con la biometría actualizada
- Autorizar la consulta al Buró de Crédito
- No tener otro crédito vigente con el Infonavit
Cumplir con estos requisitos permite iniciar el trámite, aunque el monto autorizado dependerá de las condiciones de cada trabajador y de su saldo en la Subcuenta de Vivienda.
¿Cuáles son las tasas de interés y los plazos de pago?
El programa contempla dos rangos de financiamiento, con tasas fijas y distintos plazos:
- Hasta 41 mil 273 pesos: tasa fija anual del 10%, con plazos de uno a cinco años
- De 41 mil 273 a 163 mil 30 pesos: tasa fija anual del 11%, con plazos de uno a 10 años
¿Cómo consultar cuánto dinero te presta el Infonavit?
Los trabajadores interesados pueden ingresar a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que pueden acceder, los plazos disponibles y los requisitos específicos para iniciar su solicitud.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.