Finabien: los bancos que permiten hacer depósitos, retiros y pagos en sus sucursales

Tarjeta del banco. Foto: Cuartoscuro

La Financiera para el Bienestar (Finabien) permite realizar operaciones bancarias de 11 instituciones financieras en sus más de 1700 sucursales en México, entre ellas depósitos, retiros de efectivo, pagos de tarjetas de crédito y consultas de saldo.

El servicio busca facilitar el acceso a distintas operaciones sin necesidad de acudir directamente a una sucursal del banco correspondiente. Sin embargo, los trámites disponibles dependen de cada institución financiera.

¿Qué operaciones bancarias puedes realizar en Finabien?

De acuerdo con la información publicada por Finabien, entre los servicios disponibles se encuentran:

Depósitos a cuentas de cheques, cuentas concentradoras y tarjetas de débito

a cuentas de cheques, cuentas concentradoras y tarjetas de débito Pago de tarjetas de crédito y otros créditos

Pago de servicios diversos

Retiro de efectivo con tarjetas de débito o crédito, según el banco

con tarjetas de débito o crédito, según el banco Consulta de saldos y movimientos

Apertura de cuentas y reposición de tarjetas, cuando el servicio está disponible

¿Qué bancos ofrecen servicios en las sucursales de Finabien?

Las 11 instituciones financieras mencionadas son Afirme, Citibanamex, Banco Azteca, Banco del Bajío, Banorte, BBVA, HSBC, Inbursa, Santander, Scotiabank y Nu.

No obstante, cada banco tiene operaciones específicas habilitadas en estas sucursales.

Por ejemplo, los clientes de Inbursa pueden realizar depósitos a cuentas de cheques y tarjetas de débito, retirar efectivo con tarjetas de débito o crédito y pagar tarjetas de crédito.

En el caso de Banorte, además de depósitos y retiros con tarjeta de débito, es posible consultar saldos y movimientos, pagar tarjetas de crédito y cubrir servicios diversos.

Los usuarios de Santander pueden hacer depósitos, retirar efectivo con tarjetas de débito o crédito, consultar saldos y movimientos, pagar tarjetas de crédito y realizar pagos referenciados.

Por su parte, las operaciones disponibles para clientes de Nu incluyen depósitos a tarjetas de débito y retiros de efectivo.

¿Cobran comisión por los servicios bancarios?

Finabien advierte que pueden aplicarse restricciones y que las comisiones varían según la institución bancaria y el servicio.

Por ello, antes de realizar una operación, se recomienda consultar el monto correspondiente directamente en la ventanilla de la sucursal.

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