México tiene déficit comercial con Brasil: automotriz, agro y energía, sectores clave en la relación con Lula

Ambos países sostienen un estrecho vínculo. Foto: UnoTV (generada con IA)

México mantiene un déficit comercial frente a Brasil, país al que compra más productos de los que le vende, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. Tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, la relación bilateral vuelve a poner sobre la mesa oportunidades de cooperación en sectores como el automotriz, agroalimentario y energético.

En las recientes elecciones, Lula obtuvo el 51.79% de los votos válidos, es decir, más de 64.2 millones de sufragios, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral. En cambio, su contrincante, Flávio Bolsonaro, tuvo el 48.21%, con alrededor de 59.8 millones de votos.

Este escenario abre la posibilidad de mejorar la relación comercial entre México y Brasil, dada la afinidad ideológica y comercial entre ambos gobiernos.

De acuerdo con Data México, plataforma de la Secretaría de Economía, México registra un déficit comercial de 3 mil 66 millones de dólares frente a Brasil en 2026, debido a que las importaciones superan el valor de las exportaciones.

Importaciones y exportaciones

De acuerdo con la plataforma de la Secretaría de Economía, en 2026 las exportaciones de México a Brasil suman 2 mil 554 millones de dólares, equivalentes al 0.66% de las ventas mexicanas al exterior.

En contraste, las importaciones mexicanas procedentes de Brasil alcanzan 5 mil 620 millones de dólares, lo que representa el 1.48% de las compras de México al extranjero.

La diferencia entre ambos flujos representa un déficit comercial de 3 mil 66 millones de dólares para México frente a Brasil.

Inversión y remesas

La inversión extranjera directa de Brasil a México alcanzó los 417 millones de dólares en el 2024. 250 millones fueron de reinversión en utilidades; 131 en cuentas entre compañías y 36.1 quedaron como nuevas inversiones.

Con ello, suman 7 mil 664 millones recibidos en el país como inversión extranjera directa de Brasil desde 1999.

Hasta el segundo trimestre del 2026, México recibió 836 mil dólares en remesas desde dicho país. En cambio, Brasil obtuvo 1.71 millones en remesas mexicanas.

¿Qué podría cambiar con el triunfo de Lula da Silva?

Automotriz

México y Brasil forman parte del ACE-55, un acuerdo que regula el comercio automotor entre los países firmantes del Mercosur. Su aplicación incluye reglas de origen, preferencias arancelarias y disposiciones específicas para el intercambio de vehículos y autopartes.

En septiembre del 2025, México y Brasil se comprometieron a iniciar la revisión y actualización de este acuerdo.

Con ello, podrían negociar las condiciones de acceso al mercado para vehículos y autopartes, toda vez que estos accesorios figuraron entre los principales productos exportados a Brasil en 2024.

Agroalimentario

Las exportaciones agropecuarias brasileñas a territorio mexicano fueron de alrededor de 3 mil 100 millones de dólares en 2025, principalmente por carnes de aves, cerdo y res, así como granos y café, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Además, el ministerio informó que México aprobó el acceso de alimento brasileño para aves ornamentales y tortugas este 2026.

Energía

En junio de 2026, Pemex y Petrobras firmaron un memorando de entendimiento con vigencia de dos años para explorar oportunidades de cooperación en el sector energético.

El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos técnicos y la evaluación de proyectos relacionados con la exploración, producción y transformación de hidrocarburos, además de áreas como refinación, petroquímica, fertilizantes y captura de carbono. Sin embargo, el memorando no implica inversiones automáticas ni garantiza que los proyectos evaluados se concreten.

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