¿Cambió tu centro de votación en Nueva York? Cómo verificarlo antes del 3 de noviembre

Conoce cómo verificar tu centro de votación para el 3 de noviembre. Foto: Envato

Tu centro de votación en Nueva York puede cambiar entre elecciones, incluso si has votado antes en el mismo lugar. Antes de salir el martes 3 de noviembre, conviene confirmar la dirección exacta de tu centro asignado en el buscador oficial del estado.

¿Por qué puede cambiar tu centro de votación en Nueva York?

Los centros de votación pueden cambiar entre elecciones por disponibilidad de escuelas, iglesias, centros comunitarios u otros espacios públicos. Por eso, haber votado en un lugar en elecciones anteriores no garantiza que ese sea tu centro asignado ahora.

La Junta Electoral del estado aclara que los votantes pueden consultar su lugar de votación, tanto para la votación anticipada como para el día de las elecciones, mediante su aplicación oficial de búsqueda. También pueden comunicarse con la Junta Electoral de su condado.

¿Cómo verificar tu centro de votación en Nueva York antes del 3 de noviembre?

Entra al buscador oficial Voter Lookup de la Junta Electoral del Estado de Nueva York. Debes ingresar tu apellido, nombre, fecha de nacimiento, condado y dirección para obtener tu información.

Después de la búsqueda, revisa estos datos:

Tu estado de registro electoral

La dirección exacta de tu centro para el día de las elecciones

El centro y el horario de votación anticipada

El estado de una boleta por correo, si solicitaste una

No confíes en una dirección guardada en tu teléfono ni en la información de una elección anterior. Verifica directamente en el portal oficial antes de salir de casa.

¿Cuándo y dónde votar en las elecciones del 3 de noviembre en Nueva York?

Cajas para depositar los sufragios en Estados Unidos | Foto: Shutterstock

El día de las elecciones es el martes 3 de noviembre de 2026. Los centros estarán abiertos de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

La votación anticipada comenzó el sábado 24 de octubre y termina el domingo 1 de noviembre. Los horarios y lugares pueden variar según el condado.

Fecha Qué ocurre Del 24 de octubre al 1 de noviembre Votación anticipada 2 de noviembre No hay votación anticipada 3 de noviembre Día de las elecciones; centros abiertos de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Votación anticipada en Nueva York: no es el mismo centro de votación

El lugar donde votas anticipadamente puede ser distinto al centro asignado para el día de las elecciones. Por eso, el buscador estatal muestra ambas opciones por separado.

En la ciudad de Nueva York, los votantes tienen asignado un centro específico para votar anticipadamente. Fuera de la ciudad, en cambio, los votantes pueden acudir a cualquiera de los centros de votación anticipada asignados en su condado.

¿Qué hacer si cambió tu centro de votación en Nueva York?

El día de las elecciones debes acudir al centro asignado a tu domicilio. Si llegas a un lugar equivocado, es posible que no puedas emitir tu voto allí.

Antes de salir, confirma la dirección exacta en el Voter Lookup, revisa el horario y considera el tiempo de traslado. Si tienes dudas, puedes contactar a la Junta Electoral de tu condado.

En la ciudad de Nueva York, la Junta Electoral también ofrece información por teléfono al 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692) o al 1-212-VOTE-NYC (1-212-868-3692).

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