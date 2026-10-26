De las observaciones a las sanciones: así investiga la ASF el uso de recursos públicos

Foto: Cuartoscuro

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identifica probables anomalías en el manejo de recursos públicos, las entidades señaladas tienen la oportunidad de entregar información, documentación y argumentos para aclarar las observaciones. Sin embargo, si las inconsistencias persisten y no logran justificarse, el caso puede derivar en investigaciones, sanciones administrativas, devolución de recursos o denuncias penales, según corresponda.

Este procedimiento adquiere relevancia tras el anuncio de Guadalupe Taddei, quien informó que presentaría su renuncia como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) este lunes 26 de octubre de 2026, luego de que la ASF diera a conocer el inicio de una investigación de oficio por presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo.

Ante este escenario, en UnoTV te explicamos qué autoridades participan, cómo se desarrolla cada etapa y por qué las observaciones de una auditoría no implican, por sí solas, la comisión de un delito.

¿Qué investiga la ASF en el caso del INE?

El 23 de octubre de 2026, la ASF informó que inició una investigación de oficio relacionada con el posible uso indebido de recursos públicos en el INE.

La #ASF informa:



Investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE. pic.twitter.com/H4xczilVll — Auditoría Superior (@ASF_Mexico) October 23, 2026

La Auditoría señaló que contaba con elementos e indicios sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.

Un día después, la presidencia del Consejo General del INE informó que colaboraría con la ASF y con el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto.

#BoletínINE 📄 | La Presidencia del INE respalda la investigación de la ASF y reafirma su compromiso con el Estado de Derecho.



Más información en el siguiente enlace. 👇



🔗 https://t.co/le7DJlWcEc pic.twitter.com/LzsMDccjgG — @INEMexico (@INEMexico) October 24, 2026

El 25 de octubre, Guadalupe Taddei anunció que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados el lunes 26 de octubre. En su mensaje, sostuvo que su decisión no eximía a nadie del deber de esclarecer los hechos que deban investigarse.

#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.



👇 Los detalles de la información en el enlace.



🔗 https://t.co/KZDmM4qKfV pic.twitter.com/syPTgTYKPn — @INEMexico (@INEMexico) October 25, 2026

¿Qué pasa después de que la ASF detecta irregularidades?

La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de fiscalizar el uso de recursos públicos federales. Sus revisiones pueden detectar errores administrativos, falta de documentación, incumplimientos normativos o posibles daños al erario. Las medidas posteriores dependen del tipo de hallazgo y de la información que entregue la institución revisada.

De manera general, el proceso puede incluir las siguientes etapas:

Revisión de la información: la ASF analiza contratos, comprobantes, expedientes y demás documentación relacionada con el ejercicio del gasto público. Presentación de aclaraciones: la institución fiscalizada puede entregar argumentos y documentos para explicar las operaciones observadas o acreditar que los recursos se utilizaron correctamente. Seguimiento de las observaciones: la Auditoría evalúa las respuestas y determina si la información permite solventar los hallazgos. Acciones posteriores: cuando las irregularidades no se aclaran, la ASF puede promover procedimientos para recuperar recursos, determinar responsabilidades administrativas o presentar denuncias penales si existen elementos para ello.

Estas etapas no necesariamente implican que todos los casos sigan una secuencia idéntica. Las acciones dependen de la naturaleza de las irregularidades y de las atribuciones de las autoridades que intervienen.

¿Qué autoridades intervienen en una investigación de la ASF?

La Auditoría Superior de la Federación no es la única autoridad que puede participar. Según el tipo de irregularidad detectada, otras instancias pueden recibir los expedientes y realizar procedimientos dentro de sus competencias.

ASF : revisa el ejercicio de los recursos públicos, documenta los hallazgos y promueve las acciones que correspondan.

: revisa el ejercicio de los recursos públicos, documenta los hallazgos y promueve las acciones que correspondan. Órgano Interno de Control del INE : puede investigar posibles faltas administrativas dentro del organismo y actuar conforme a sus atribuciones.

: puede investigar posibles faltas administrativas dentro del organismo y actuar conforme a sus atribuciones. Autoridades administrativas competentes : reciben las promociones de responsabilidad y tramitan los procedimientos correspondientes, según el tipo de falta y la legislación aplicable.

: reciben las promociones de responsabilidad y tramitan los procedimientos correspondientes, según el tipo de falta y la legislación aplicable. Ministerio Público : interviene cuando se presentan denuncias por hechos que podrían constituir delitos y lleva a cabo las investigaciones penales correspondientes.

: interviene cuando se presentan denuncias por hechos que podrían constituir delitos y lleva a cabo las investigaciones penales correspondientes. Autoridades fiscales: pueden intervenir si los hallazgos apuntan a posibles incumplimientos de obligaciones tributarias.

En el caso del INE, el instituto informó que colaboraría con la ASF y su Órgano Interno de Control. La intervención de otras autoridades dependerá de los resultados de las indagatorias y de la eventual remisión de asuntos a las instancias competentes.

¿Qué ocurre si una institución no solventa las observaciones?

Cuando la entidad fiscalizada no aporta documentación suficiente para aclarar los hallazgos, la ASF puede emitir un pliego de observaciones si cuenta con elementos para presumir un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal.

Este documento identifica las irregularidades y los montos que deben aclararse. Si la institución no logra solventarlo, pueden iniciarse procedimientos para determinar responsabilidades y, en su caso, establecer la obligación de resarcir los recursos públicos afectados.

Además, la Auditoría puede promover acciones ante otras autoridades:

Responsabilidad administrativa : cuando existen indicios de posibles faltas cometidas por personas servidoras públicas.

: cuando existen indicios de posibles faltas cometidas por personas servidoras públicas. Responsabilidad resarcitoria o recuperación de recursos : cuando procede exigir el reintegro del dinero utilizado incorrectamente o reparar un daño al erario.

: cuando procede exigir el reintegro del dinero utilizado incorrectamente o reparar un daño al erario. Denuncia penal: cuando existen elementos que permiten presumir la comisión de un delito, para que el Ministerio Público investigue los hechos.

¿Una observación de la ASF significa que se cometió un delito?

No. Una observación de la ASF significa que, durante una revisión o investigación, se identificó una situación que requiere aclaración, documentación adicional o alguna acción correctiva. Puede relacionarse con errores en los registros, incumplimientos de disposiciones o posibles irregularidades en el manejo del dinero público.

La propia Auditoría distingue entre las observaciones que pueden solventarse, aquellas que pueden dar lugar a la recuperación de recursos y los casos en los que existen elementos para promover sanciones o presentar denuncias penales.

Por ello, en el caso del INE y Guadalupe Taddei, es necesario distinguir entre la investigación anunciada por la ASF y las eventuales determinaciones que puedan surgir de ella. La existencia de indicios sobre contrataciones o posibles conflictos de interés no establece automáticamente que una persona haya cometido un delito.

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