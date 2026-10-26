IMSS e ISSSTE: cuándo pagan la pensión de noviembre y el aguinaldo 2026

Se espera el próximo pago a pensionados. Foto: Cuartoscuro

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están próximos a cubrir el pago del aguinaldo a los pensionados que tienen derecho, así como la pensión correspondiente a noviembre.

Imagen hecha con IA

¿Cuándo se paga la pensión de noviembre y aguinaldo para jubilados del IMSS?

Los pensionados del IMSS tendrán su depósito el lunes 2 de noviembre, de acuerdo con los calendarios de pago proporcionados por el Instituto.

El monto que recibe cada persona depende de las condiciones de su pensión, como las semanas cotizadas, el salario registrado durante su vida laboral y el régimen bajo el cual obtuvo la prestación.

Para los pensionados del IMSS que reciben su prestación bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73), el aguinaldo se contempla en un solo depósito el lunes 2 de noviembre de 2026, junto con la mensualidad, según reportes.

Calendario de pensión IMSS. Foto: IMSS Digital

¿Cuándo paga la pensión de noviembre y el aguinaldo 2026 el ISSSTE?

Por su parte, los pensionados del ISSSTE recibirán el pago correspondiente a noviembre el jueves 29 de octubre de 2026.

De esta manera, sus pensionados podrán disponer de los recursos antes de que termine el mes.

En cuanto al aguinaldo, la primera parte está prevista para la primera quincena de noviembre de 2026.

Mientras que la segunda parte se estima para principios de enero de 2027.

Foto: ISSSTE

¿Cuándo se paga la Pensión Bienestar de noviembre-diciembre?

Por otra parte, la Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026, cuya dispersión comenzará el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27 del mismo mes.

Los depósitos corresponden a las pensiones para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar y Personas con Discapacidad, así como a los programas Madres Trabajadoras y Sembrando Vida. El pago se realizará de acuerdo con la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Imagen: Bienestar



Es importante señalar que el lunes 16 de noviembre se suspenderán los depósitos por el día de descanso obligatorio con motivo de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. En el caso de Sembrando Vida, la entrega de recursos está programada para el miércoles 11 de noviembre.

La Secretaría de Bienestar también precisó que los beneficiarios no necesitan retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los recursos permanecerán disponibles en su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué hacer si no depositan la pensión del IMSS o ISSSTE?

Si el pago no aparece en la cuenta bancaria en la fecha prevista, se puede solicitar información a la institución correspondiente.

Pensionados del IMSS:

Llamar al 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3

y seleccionar la opción 3 Acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana para solicitar una aclaración

Pensionados del ISSSTE:

Acudir a un módulo de atención al derechohabiente

Utilizar el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes

Llamar al 55 4000 1000 para reportar el problema

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