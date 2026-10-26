Padres llaman a la policía para sacar a niño de partido de futbol por “jugar demasiado bien”: usuarios acusan racismo

Nevada tiene 3 años y es tan bueno que la policía intervino. Foto: Pexels

Nevada, un niño de apenas 3 años, juega futbol con tanta habilidad que padres de familia de la liga i9 Sports, en Winter Park, Florida, Estados Unidos (EE.UU.), llamaron a la policía para que lo sacara del campo, presuntamente para que dejara de humillar a los equipos rivales.

Los padres del menor compartieron el momento en el que dos oficiales de policía llegaron a la cancha infantil para revisar el incidente y, aunque nadie resultó arrestado, el torneo decidió excluirlo de la competencia en la que jugaba contra otros niños mayores que él.

Tras darse a conocer el incidente, usuarios comentaron los videos de Nevada, alegando que se trató de un acto de racismo.

Nevada, el pequeño crack tan bueno que amerita una intervención de la policía

La cuenta de TikTok de @Nevadaney10 compartió un video del joven Nevada, de tan sólo 3 años, conduciendo la pelota como si se tratara de Lionel Messi, dejando sin posibilidades a la defensa rival de detenerlo.

Después de un gol, al más puro estilo de Diego Armando Maradonna en México 86, se ve a dos oficiales de policía hablando con padres de familia del equipo rival.

“Llamaron a la policía por un niño de 3 años, es demasiado bueno. Tuvo la pelota mucho tiempo y nadie se la pudo quitar, tuvo que llegar la policía”. @Nevadaney10

Los oficiales de policía no pudieron evitar reír entre dientes por la situación, mientras Nevada luce su uniforme en color azul con una expresión de confusión y miedo.

El video que describe al pequeño como “el mejor futbolista de 3 años del mundo” acumula 1.2 millones de vistas, más de 151 mil likes y más de 3 mil comentarios.

Nevada es excluido de la liga infantil, alegan en Florida

La cuenta de @Nevadaney10 compartió un nuevo video un día más tarde, en el que se dio a conocer que el joven crack había sido excluido de la liga infantil.

“La liga echó a Nevada porque cada semana nadie podía quitarle el balón, algunos de los padres del otro equipo no sentían que fuera justo, fíjate, es un niño de 3 años jugando con niños de 5 años“, se lee en el perfil de TikTok.

El medio local News 6 de Orlando retomó las declaraciones del Departamento de Policía de Winter Park, el cual informó que la liga excluyó a Nevada tras las quejas de los padres de familia.

“La liga pidió a la familia que se marchara y ofreció reembolsarles el costo de la inscripción”. Departamento de Policía de Winter Park (News 6)

La autoridad reconoció recibir una llamada de un representante de la liga infantil, solicitando su intervención ante “un altercado” entre los responsables de la competencia y un jugador, en este caso, Nevada.

El representante solicitó a los policías que hablaran con la familia del niño para no agravar el altercado, y aseguraron que ya se estaban retirando, pues el partido ya había terminado.

“La familia colaboró ​​con los agentes y, a petición suya, se les facilitó un número de registro del incidente. Se trató de un asunto de carácter civil entre las partes involucradas, no de un delito”, agregó el Departamento de Policía de Winter Park

Finalmente, la autoridad aseguró que nadie fue arrestado, ni se le prohibió el acceso al lugar, ni se le obligó a abandonar el parque.

Por su parte, i9 Sports aseguró apelar por el trato respetuoso y el bienestar de cada niño, y agregó: “Mientras trabajamos para esclarecer las circunstancias, no especularemos ni compartiremos información no verificada. Agradecemos a todos los que nos han hecho llegar sus inquietudes“, según News 6.

Usuarios acusan de racismo a la liga

Múltiples usuarios de TikTok comentaron los videos de @Nevadaney10 y denunciaron que se trata de un caso de racismo en contra de Nevada por retirarlo de la liga de futbol infantil.

“Esto es racista”, escribió Elam Mbangi

“Paren el racismo”, pidió Kehinde.

“Nadie está hablando de lo triste que se veía”, expresó val.ownsaglock.

“¿Entonces su entrenador no lo protegió”, cuestionó anberwilliams529.

“¿Por qué la policía siquiera atendió esa llamada?”, exclamó budbunny_x.

“Consigan un abogado y demándelos. Esto no se puede quedar así”, comentó Mar.

Un usuario incluso difundió los contactos de la liga y del departamento policial de la región en la sección de comentarios del video, esperando que otros usuarios pudieran denunciar o expresar su inconformidad.

Hasta el momento, i9Sports no ha respondido a los señalamientos de racismo y no se ha informado si Nevada podrá seguir participando en esa u otras competencias.

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