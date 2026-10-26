Tras renuncia de Taddei, alistan limpia en el INE

Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Foto: Cuartoscuro

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey, advirtió que, una vez presentada la renuncia de Guadalupe Taddei, el Consejo General podría solicitar la separación del cargo de otros funcionarios relacionados con contratistas del organismo o que aparecieron en reuniones con proveedores.

“Veríamos las posibilidades de que, como Consejo General, podríamos en su caso solicitar que se separen de estos cargos”, advirtió y adelantó que solicitarán las investigaciones internas y externas necesarias para deslindar responsabilidades sobre los cuestionamientos en el otorgamiento de contratos del Instituto.

“(Deben investigar) a Guadalupe Taddei y a toda la institución. A mí me parece que es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos, y a mí me parece que lo que sigue legalmente es seguir todas estas investigaciones”.

Humphrey Jordan fue cuestionada por la prensa sobre la responsabilidad de las demás consejerías y si estas no sabían de la relación de la presidencia con proveedores del organismo.

¿Cómo es posible que no supieran de estas controversias, de estos acercamientos, de estos contratos?, se le preguntó.

“No sé de dónde vienen esas voces; si son del Congreso, son los primeros responsables por aprobar esta reforma para darle el maxipoder. Por ley, desde el IFE y el INE, solamente la presidencia del Consejo General, junto con la Junta General Ejecutiva, es quien determina las acciones a seguir respecto de la administración de este Instituto, respecto de compras, decisiones, etcétera”, respondió.

Al recordar que en la Reforma Judicial el Congreso otorgó la potestad a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) para hacer nombramientos sin la necesidad de que fueran colegiados, dijo que esta es una oportunidad para revertir ese “maxipoder”.

“Si todas las y los funcionarios de la Junta General Ejecutiva dependen del nombramiento de una sola persona, ¿quién iba a votar en contra de cualquier determinación que se pusiera sobre la mesa? (…) Este es un llamado al Congreso de la Unión a revertir esta reforma, a revertir este maxipoder, a privilegiar la colegialidad”, explicó.

La mañana de este lunes, las 10 consejerías que permanecen en el Consejo General llevarán a cabo un encuentro virtual previo para llegar a un consenso y nombrar una presidencia provisional, la cual, advirtió Carla Humphrey, debe privilegiar la colegialidad del organismo.

“Quien llegue debe tener claro que las decisiones deben tomarse colegiadamente, porque es cierto que tenía esa atribución, pero ha habido voces en el Consejo General, apelando a que pudiera hacerse de todas formas de manera colegiada”, finalizó.

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