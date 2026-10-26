Seguro Social adelanta pagos en noviembre: revisa cuándo llegará tu dinero

Pagos del Seguro Social en noviembre, así queda el calendario. Foto: Envato.

Millones de jubilados y personas con discapacidad en Estados Unidos recibirán sus beneficios del Seguro Social durante noviembre de 2026, pero algunas fechas serán diferentes a las habituales. La Administración del Seguro Social (SSA) adelantará depósitos por el Día de los Veteranos y por el fin de semana en que comienza el mes. Si dependes de ese dinero para pagar la renta, comprar comida o cubrir tus medicinas, conviene revisar el calendario antes de hacer cuentas.

¿Qué días paga el Seguro Social en noviembre de 2026?

La SSA distribuye los beneficios en distintas fechas según el tipo de prestación y, para muchos beneficiarios, el día de nacimiento del trabajador cuyo historial determina el pago.

El calendario oficial de la agencia establece estas fechas para noviembre:

Martes 3 de noviembre: personas que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

personas que reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) Martes 10 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes

beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de cualquier mes Miércoles 18 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20

beneficiarios nacidos entre el día 11 y el 20 Miércoles 25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el día 21 y el 31

Estas fechas corresponden al calendario de jubilación, sobrevivientes y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), según el grupo de pago.

La propia SSA explica en su calendario oficial de pagos de 2026 que los depósitos para quienes comenzaron a recibir beneficios después de abril de 1997 suelen organizarse en función de la fecha de nacimiento.

¿Por qué algunos jubilados cobrarán antes en noviembre?

El cambio más importante afecta a las personas que normalmente reciben su dinero el segundo miércoles del mes.

En noviembre, esa fecha cae el 11 de noviembre, Día de los Veteranos, un feriado federal. Por eso, el pago de quienes nacieron entre el 1 y el 10 se adelantará al martes 10.

Te explicamos quiénes recibirán su pago antes. Foto: Envato

El ajuste no significa que la SSA haya aumentado el beneficio ni que vaya a entregar dinero adicional. Se trata únicamente de una modificación del calendario.

El feriado federal cambia la fecha prevista para ese grupo de beneficiarios.

Para quienes organizan sus gastos alrededor de un día específico, la diferencia puede parecer pequeña. Pero tener claro cuándo llega el depósito ayuda a evitar pagos rechazados, cargos por demora o problemas para cubrir gastos básicos.

SSI: el pago de noviembre llegará el 30 de octubre

Los beneficiarios del programa SSI tienen otro cambio que deben tener presente.

La SSA suele entregar esta prestación el primer día de cada mes. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2026 cae domingo, por lo que el depósito correspondiente a noviembre se adelantará al viernes 30 de octubre.

Esto significa que los beneficiarios de SSI no recibirán otro pago regular de ese programa durante noviembre. El siguiente depósito está previsto para el 1 de diciembre.

El adelanto no representa un cheque adicional. Es el mismo beneficio mensual, entregado antes de tiempo.

Esta diferencia es importante para quienes reciben SSI y distribuyen el dinero a lo largo de varias semanas. Recibirlo antes puede parecer una ventaja, pero también implica que el siguiente depósito llegará después de un intervalo más largo.

¿Qué hacer si el depósito del Seguro Social no llega a tiempo?

Si el dinero no aparece en tu cuenta en la fecha correspondiente, no asumas de inmediato que la SSA suspendió tu beneficio.

Primero, revisa los movimientos de tu cuenta bancaria y confirma que estás consultando el calendario correcto. Si recibes un cheque por correo, considera que la entrega puede tardar más.

La Administración del Seguro Social recomienda esperar tres días adicionales antes de comunicarte con la agencia si el pago no llega en la fecha prevista.

Puedes consultar tu calendario personal en el portal oficial de la Administración del Seguro Social o llamar al 1-800-772-1213, donde hay asistencia telefónica en español.

El calendario de noviembre tiene adelantos que pueden generar confusión, especialmente para quienes reciben más de una prestación. Revisar las fechas con anticipación puede evitarte una preocupación innecesaria y ayudarte a organizar mejor el dinero del que dependes cada mes.

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