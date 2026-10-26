Muere Walter Koenig, actor de “Star Trek”, a los 90 años

Walter Koenig. Foto: Reuters

Walter Koenig, actor estadounidense reconocido por interpretar a Pavel Chekov en la franquicia de ciencia ficción “Star Trek”, murió a los 90 años, informó su representante este lunes 26 de octubre.

Koenig falleció durante la noche en su casa de North Hollywood, en Los Ángeles, de acuerdo con un comunicado de su agente, Zachery McGinnis, compartido a través de la agencia Galactic Productions, quien señaló la vejez como causa de muerte, sin ofrecer más detalles.

“Conocido principalmente por su icónico papel de Pavel Chekov en ‘Star Trek’: La Serie Original, Walter inspiró al público con su optimismo, humor y espíritu aventurero. Más allá de Star Trek, su larga y distinguida carrera demostró su versatilidad como actor y su auténtica pasión por la actuación”, se puede leer en el comunicado.

Zachery habló en nombre de la agencia y extendió sus sinceras condolencias a la familia, amigos, colegas de Walter y a los millones de fans cuyas vidas tocó a lo largo de las décadas.

“Gracias, Walter, por los recuerdos, la inspiración y por atreverte a ir donde pocos han ido antes. Que descanse en paz”, así concluyó el mensaje de McGinnis.

El actor alcanzó reconocimiento por dar vida al joven navegante ruso en la serie original de “Star Trek”, pero, además participó en siete películas de la saga.

George Takei lamenta la muerte de Walter Koenig

La noticia provocó reacciones entre quienes compartieron créditos con Koenig. George Takei, uno de los actores más conocidos de la serie, expresó su pesar por la muerte de su compañero.

“Tengo el corazón encogido”, manifestó Takei. También destacó las distintas facetas del actor más allá de su personaje en la saga.

“Walter era más que Chekov. Era escritor, maestro, un hombre reflexivo y un amigo leal”, agregó.

¿Quién era Walter Koenig?

De acuerdo con su biografía de IMDb, Walter Koenig comenzó su carrera como actor en 1962, con una aparición sin acreditar en la serie de televisión “Combat!”.

Después de participar en varias producciones televisivas, consiguió el papel que marcaría su trayectoria: Pavel Chekov en la serie original de “Star Trek”, estrenada en 1966. También prestó su voz para videojuegos y otras producciones relacionadas con la saga.

Además de su participación en “Star Trek”, Koenig tuvo un papel recurrente como Alfred Bester en la serie de ciencia ficción “Babylon 5” y retomó ese personaje en la producción derivada “Crusade”. En cine, protagonizó “Moontrap” en 1988 y participó en otras películas, entre ellas “Sworn to Justice” en 1996. También apareció en producciones televisivas y programas de comedia.

Por otro lado, su interpretación en el cortometraje Mr. Fleischmann, le mereció el Premio Platino al Mejor Actor en los Independent Shorts Awards de 2026, un reconocimiento a toda una vida dedicada a su arte.

Su trayectoria artística incluyó el teatro, la escritura y la dirección escénica. Durante tres décadas participó en distintas obras teatrales en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, además de dirigir montajes para varias compañías.

Como escritor, trabajó en guiones para series de televisión y publicó libros como “Warped Factors: A Neurotic’s Guide to the Universe”, su autobiografía, lanzada en 1998.

Koenig también desarrolló una faceta como docente, con clases de actuación y dirección en instituciones como la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Asimismo, escribió obras de ficción y no ficción y creó la serie de cómics “Raver”, publicada por Malibu Comics. Su carrera abarcó la televisión, el cine, el teatro y la literatura.

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