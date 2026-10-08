Mejor sin cebolla: inflación sube a 3.45%; estos son los productos más afectados

Inflación pega directo a los taquitos. Fotos: Cuartoscuro

Si eres de los que disfruta de comer unos taquitos con salsa de jitomate y su buena cebolla, tenemos malas noticias, la inflación en México se aceleró en septiembre de 2026, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto a agosto y llevó la inflación general anual a 3.45%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Y si el taco lleva cebolla, el dato puede sentirse un poco más: este producto aumentó 23% durante el mes.

En septiembre de 2025, el INPC había registrado un incremento mensual de 0.23%, mientras que la inflación anual se ubicó en 3.76%. Con ello, la inflación anual de septiembre de 2026 fue menor que la observada en el mismo mes del año anterior.

El INPC alcanzó un nivel de 146.075 puntos en septiembre de 2026. En la primera quincena del mes se ubicó en 146.010 puntos y en la segunda quincena llegó a 146.140 puntos, lo que representó un aumento quincenal de 0.09%.

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.75%… pic.twitter.com/M5tGQFwckT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

Inflación subyacente y no subyacente en septiembre

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, aumentó 0.20% mensual.

Dentro de este componente, los precios de las mercancías subieron 0.14%, mientras que los servicios aumentaron 0.26%. A tasa anual, el índice subyacente registró un incremento de 3.75% en septiembre de 2026.

Por su parte, el índice de precios no subyacente creció 1.20% durante septiembre. Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras aumentaron 4.40%, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.41%.

A tasa anual, el índice no subyacente presentó un incremento de 2.45% en septiembre. Un año antes, en septiembre de 2025, había registrado una variación anual de 2.02%.

Jitomate y cebolla, entre los productos que más subieron

Entre los productos genéricos con mayor incidencia sobre la inflación durante septiembre destacaron el jitomate, la cebolla y el gas doméstico LP, cuyos precios aumentaron respecto a agosto.

El jitomate registró el mayor incremento de la lista, con una variación mensual de 30.25%, mientras que la cebolla subió 23%. El gas doméstico LP aumentó 3.14%.

Otros productos y servicios que registraron aumentos fueron:

Vivienda propia , 0.22%

, 0.22% Pollo , 1.78%

, 1.78% Primaria , 6%

, 6% Loncherías, fondas, torterías y taquerías , 0.42%

, 0.42% Universidad , 1.50%

, 1.50% Otras frutas , 6.13%

, 6.13% Transporte aéreo, 6.59%

El comportamiento de algunos alimentos también tuvo incidencia en el resultado general. De acuerdo con el INEGI, el componente de frutas y verduras aumentó 4.40% en septiembre, después de que en el mismo mes de 2025 había registrado una variación de -0.10%.

¿Qué productos bajaron de precio?

No todos los productos aumentaron durante septiembre. Algunos registraron disminuciones que también tuvieron incidencia sobre el INPC.

Entre los productos con las principales bajas estuvieron:

Servicios profesionales , -16.44%

, -16.44% Papa y otros tubérculos , -13.92%

, -13.92% Aguacate , -8.11%

, -8.11% Naranja , -5.65%

, -5.65% Tequila , -2.62%

, -2.62% Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga , -2.06%

, -2.06% Suavizantes y limpiadores , -1.30%

, -1.30% Servicio de internet , -1.38%

, -1.38% Productos para el cabello , -0.78%

, -0.78% Automóviles, -0.29%

La disminución más pronunciada de esta lista correspondió a los servicios profesionales, con una variación mensual de -16.44%, seguida por la papa y otros tubérculos, que bajaron 13.92%.

¿En qué lugares subió más el INPC?

El comportamiento de los precios también varió entre entidades federativas. En septiembre, Tlaxcala registró una variación mensual de 0.84%, seguida de Colima, con 0.81%, y Puebla, con 0.66%.

También registraron variaciones por encima del promedio nacional Zacatecas, con 0.65%, y Aguascalientes, con 0.58%.

Entre las ciudades con mayores variaciones estuvieron San Andrés Tuxtla, Veracruz, con 0.95%; Tlaxcala, con 0.84%; Zacatecas, con 0.82%; y Colima, con 0.81%.

En contraste, Baja California Sur registró una variación mensual de 0.01%, mientras que Quintana Roo tuvo 0.10% y Coahuila, 0.15%.

Alimentos, transporte y servicios educativos también registran aumentos

Por finalidad del consumo, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1.12% durante septiembre respecto a agosto, mientras que su variación anual fue de 2.55%.

Los servicios educativos tuvieron un incremento mensual de 3.12% y anual de 5.85%. En tanto, los restaurantes y servicios de alojamiento aumentaron 0.30% mensual y 6.19% anual.

El rubro de transporte registró un aumento mensual de 0.10% y una variación anual de 3.51%.

La Canasta de Consumo Mínimo también presentó un incremento. En septiembre de 2026, su índice de precios aumentó 0.59% mensual y 3.29% a tasa anual.

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