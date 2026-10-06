“No ha declarado; está afectado emocionalmente”: fiscal de Chiapas sobre ataque a niño con cúter en primaria

Niño lesionado en primaria permanece bajo atención. Foto: FGE Chiapas

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una investigación tras la denuncia presentada por la familia de un niño de 6 años, quien presuntamente fue lesionado con un cúter dentro de una escuela primaria de San Cristóbal de Las Casas.

El caso corresponde a la Escuela Primaria Mario Castellanos Molina, ubicada en la colonia Morelos. De acuerdo con la denuncia, dos alumnos de mayor edad habrían agredido al menor dentro del plantel y le provocaron heridas en la parte interna de los muslos.

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el avance de las indagatorias y explicó que el menor todavía no ha podido rendir su declaración ante las autoridades debido a la afectación emocional que presentó.

¿Qué investiga la Fiscalía de Chiapas?

La investigación comenzó después de que los familiares del niño acudieron a la Fiscalía de la zona Altos para denunciar lo ocurrido en la escuela. De acuerdo con las declaraciones del fiscal, la versión presentada ante las autoridades señala que dos niños mayores habrían participado en la agresión y que utilizaron un cúter para lesionar al menor.

Llaven Abarca informó que, de momento, la Fiscalía mantiene el caso bajo investigación y no se ha establecido judicialmente la responsabilidad de los menores señalados.

¿Qué lesiones sufrió el niño de 6 años?

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, el menor presenta dos heridas. Una de ellas mide aproximadamente 5 centímetros, mientras que la segunda tiene una longitud cercana a 3 centímetros.

El dictamen médico establece que las lesiones tardan alrededor de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida del menor, según explicó el titular de la Fiscalía estatal. El niño recibió atención médica y psicológica después de lo ocurrido.

¿Por qué el menor todavía no declara ante la Fiscalía?

Uno de los puntos señalados por el fiscal es que las autoridades todavía no han podido entrevistar directamente al niño para conocer su versión de los hechos. Llaven Abarca explicó que especialistas en psicología que atendieron al menor determinaron que se encontraba emocionalmente afectado por lo ocurrido.

Por esta razón, la Fiscalía deberá esperar a que las condiciones sean adecuadas para realizar la entrevista correspondiente, tomando en cuenta la edad del menor y su estado emocional.

El fiscal también señaló que el testimonio del niño será un elemento importante dentro de la investigación, junto con las demás diligencias que realicen las autoridades.

Niño dijo que pidió ayuda durante la agresión

Sin embargo, en declaraciones públicas del menor, el niño habría relatado que pidió ayuda durante el momento de la agresión, “Grité, pero no me escucharon los maestros”, habría señalado el pequeño al referirse a lo ocurrido dentro de la primaria.

Esta versión forma parte de los señalamientos difundidos sobre el caso; sin embargo, la Fiscalía aún debe recabar formalmente la declaración del menor y contrastarla con otros elementos de prueba.

Por ahora, el dato confirmado por la Fiscalía es que el menor presenta lesiones que no ponen en peligro su vida, mientras que la investigación permanece abierta.

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