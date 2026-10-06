Motociclista acelera para no pagar caseta del Circuito Exterior Mexiquense, su acompañante cae y la abandona

Mujer cae de motocicleta al intentar cruzar caseta sin pagar. Foto: Cuartoscuro

Un motociclista habría intentado evitar el pago de una caseta en el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) al acelerar para pasar antes de que bajara la pluma, pero la maniobra terminó con su acompañante cayendo de la unidad, la mañana de este lunes.

El momento quedó registrado en un video que circula en redes sociales, donde se observa cómo la mujer sale proyectada hacia atrás y golpea el pavimento. Tras la caída, el conductor continúa su trayecto sin detenerse.

Indignante 🤦. En el Circuito Exterior Mexiquense, en el Estado de México, un motociclista aceleró en la caseta para no pagar los 40 pesos y su acompañante salió disparada hacia atrás. Lamentablemente el motociclista ni se detuvo para ver el estado de la mujer.… — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) October 5, 2026

¿Qué pasó en la caseta del Circuito Exterior Mexiquense?

De acuerdo con las imágenes difundidas, la motocicleta se aproxima a una de las casetas de cobro del Circuito Exterior Mexiquense mientras la pluma permanece abajo.

El conductor acelera para intentar cruzar el punto de cobro sin detenerse. En ese momento, la mujer que viajaba como acompañante pierde el equilibrio y sale despedida hacia la parte posterior de la motocicleta.

La mujer cae directamente sobre el asfalto y recibe un fuerte golpe en la cabeza.

Según el video que circula en redes sociales, como en la cuenta de X de Anxious Vids, el cobro que presuntamente buscaba evitar era de 40 pesos, pero le salió caro el ahorro al ocasionar la caída y un fuerte golpe a su compañera, por la que por cierto, no regresó. Tras caer de cabeza, la mujer quedó sola en la caseta y luego se levantó para salir caminando.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del video es que el motociclista no regresa por su acompañante después de la caída.

La grabación tampoco permite establecer si la mujer sufrió lesiones de gravedad ni si posteriormente recibió atención médica.

¿El casco evitó una lesión mayor?

En las imágenes se aprecia que la mujer llevaba casco de protección al momento de caer. El equipo impacta contra el pavimento junto con su cabeza, por lo que pudo haber reducido la intensidad del golpe. Ante una caída de esta naturaleza, la ausencia de lesiones visibles no significa necesariamente que la persona no haya sufrido algún daño, por lo que una valoración médica sería necesaria para conocer su estado.

La grabación muestra desde el momento en que la motocicleta llega a la caseta hasta la caída de la acompañante y la posterior salida del conductor. El video se ha difundido en redes sociales y generó comentarios debido a la maniobra realizada para cruzar la zona de cobro y a que el motociclista continuó su camino después de que la mujer cayó.

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