México crecerá menos que EE.UU., pero más que Canadá y la eurozona: OCDE

CDMX. Foto: Cuartoscuro

La economía de México crecerá 1.5% en 2026, una tasa menor que la proyectada para Estados Unidos, de 2.2%, pero superior a la de Canadá, de 0.9%, y la eurozona, de 1.0%, de acuerdo con las previsiones más recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las estimaciones forman parte del estudio OECD Economic Outlook, Interim Report September 2026: Weathering Successive Shocks, publicado por la OCDE. El documento proyecta que la economía mexicana acelerará posteriormente y alcanzará un crecimiento de 1.8% en 2027.

México crecerá 1.5% en 2026, estima la OCDE

La OCDE prevé que México tenga un mejor desempeño en 2026 que Canadá y el promedio de la eurozona, aunque permanezca por debajo del crecimiento calculado para Estados Unidos.

Las proyecciones de crecimiento del PIB para 2026 son:

Estados Unidos: 2.2%

México: 1.5%

Eurozona: 1.0%

Canadá: 0.9%

La tabla de crecimiento global incluida en el reporte también señala que la previsión para México fue revisada 0.7 puntos porcentuales al alza frente a la estimación presentada por la organización en junio de 2026.

¿Qué impulsará el crecimiento de México?

En su análisis, la OCDE señala que el crecimiento de México se recuperará hasta 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, apoyado por la fortaleza de la producción relacionada con tecnología y por el efecto rezagado de tasas de política monetaria más bajas.

El organismo también advierte que la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá podría representar un obstáculo para el crecimiento del comercio regional.

OCDE prevé crecimiento global de 2.9% en 2026

En el panorama internacional, la OCDE proyecta que el PIB mundial crecerá 2.9% en 2026 y 3.0% en 2027. El organismo señala que el crecimiento global se moderó durante la primera mitad de 2026, aunque mostró resistencia frente a los efectos del conflicto en Medio Oriente.

Para 2027, la organización calcula que Estados Unidos crecerá 2.1%, México 1.8%, Canadá 1.3% y la eurozona 1.0%.

Países con mayor y menor crecimiento en 2026, según la OCDE

Las proyecciones de la OCDE para 2026 muestran diferencias importantes entre las economías incluidas en su reporte. India encabeza las estimaciones con un crecimiento de 7.1%, seguida de Indonesia, con 5.2%, y China, con 4.5%.

Entre las economías con menor crecimiento aparecen Francia, con 0.4%, Rusia, con 0.5%, Japón, con 0.8%, y Canadá, con 0.9%. En el caso de Arabia Saudita, la OCDE proyecta una contracción de 1.8%.

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