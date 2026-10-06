Agua sucia en Guadalajara: convocan a megamarcha; ve fecha y hora

Megamarcha por agua contaminada en Guadalajara. Foto: Omar Hernández

Habitantes de distintos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) realizaron bloqueos este lunes 5 de octubre para exigir una solución a los problemas de agua turbia y con malos olores que, aseguran, han afectado sus hogares durante meses. Ante esta situación, se convocó a otra marcha para este domingo 11 de octubre.

Habitantes denuncian agua turbia y malos olores

Vecinos procedentes de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá señalaron que desde hace meses reciben agua que consideran de mala calidad.

Las manifestaciones se registraron en al menos tres puntos: Colón y Jaime Torres Bodet, cerca de la estación España del Tren Ligero; Periférico y 8 de Julio, y López Mateos Sur, a la altura de Las Fuentes.

María Beltrán, habitante afectada, aseguró que lleva ocho meses enfrentando esta situación y que ha tenido que comprar agua para realizar actividades básicas.

“Sí, ya tengo 8 meses aquí en la colonia con el agua asquerosa. No me puedo bañar, tengo que estar comprando agua como todos mis vecinos”.

Los manifestantes también señalaron que el líquido presenta sedimentos, turbiedad y olores desagradables, además de expresar preocupación por posibles afectaciones a la salud.

¿Cuándo será la megamarcha por el agua en Guadalajara?

En medio de las protestas comenzó a circular en redes sociales una convocatoria para realizar una megamarcha por el agua el próximo domingo 11 de octubre.

De acuerdo con el cartel que circula en redes, el punto de reunión sería La Minerva, en Guadalajara, a las 12:00 horas, y la movilización tendría como destino Casa Jalisco.

La convocatoria de la marcha ya circula en redes sociales y se prevé una amplia participación ciudadana.

Convocan vecinos a manifestarse por agua infecta en Guadalajara, el próximo domingo 11 de octubre del 2026, a las 12:00 horas, en la fuente de La Minerva. https://t.co/J3Q4oyTiSc — Estos Tiempos con Pedro Mellado (@EstosTiempos) October 6, 2026

Protestas aumentan por calidad del agua

La convocatoria surge después de los bloqueos registrados este 5 de octubre en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde habitantes exigieron una solución a los reportes relacionados con la calidad del agua.

Los inconformes utilizaron consignas para reclamar a las autoridades y pidieron atención a las zonas donde, según sus testimonios, el problema lleva varios meses.

La movilización planteada para el 11 de octubre se mantiene, por ahora, como una convocatoria difundida en redes sociales, por lo que se recomienda consultar información oficial y de los organizadores antes de acudir.

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