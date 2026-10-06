¿ICE arresta a alguien frente a ti? Esto puedes hacer con tu teléfono sin meterte en problemas

No necesitas ser reportero para grabar. Foto: Envato.

Si estás en una calle, un parque o cualquier otro espacio público y ves que agentes de ICE detienen a una persona, puedes sacar tu teléfono y grabar lo que ocurre. La Primera Enmienda protege ese derecho, pero hay una línea que no deberías cruzar: documentar un operativo no es lo mismo que interferir con él.

La distinción importa especialmente ahora que los operativos migratorios forman parte de la vida cotidiana en distintas comunidades de Estados Unidos.

¿Puedes grabar un arresto de ICE en Estados Unidos?

Sí. La Primera Enmienda protege tu derecho a fotografiar y grabar a agentes de ICE mientras realizan funciones oficiales en un lugar público.

La ACLU (American Civil Liberties Union) explica que esta protección alcanza tanto a periodistas como a cualquier persona que se encuentre legalmente en un espacio público. No necesitas ser reportero ni tener una credencial de prensa para grabar.

Además, la protección no se limita a ICE. También puede aplicarse cuando documentas a policías, agentes federales u otros funcionarios mientras cumplen sus funciones a la vista del público.

Hay una razón práctica detrás de este derecho: una grabación puede convertirse en un registro independiente de lo que ocurrió. Y cuando existe una disputa sobre un arresto, esos segundos de video pueden tener mucho más valor del que parece en el momento.

¿A qué distancia debes estar de un operativo de ICE?

Aquí es donde conviene usar el sentido común.

Puedes grabar, pero no puedes obstaculizar el trabajo de los agentes. Eso significa que no deberías bloquearles el paso, acercarte físicamente al detenido o intentar impedir que ICE realice un arresto.

Renuncias y despidos masivos en ICE en primera mitad de 2026 | Foto: Shutterstock

La ACLU señala que filmar por sí solo no constituye obstrucción. El problema aparece cuando tus acciones realmente interfieren con el operativo o cuando incumples otra ley válida.

Si un agente te indica que retrocedas, lo más prudente es hacerlo y mantener la grabación desde una distancia segura. No necesitas convertir una discusión sobre tus derechos en una confrontación física.

¿ICE puede quitarte el teléfono o borrar el video?

Esta es probablemente una de las dudas más importantes si estás grabando un arresto migratorio.

Según la guía de derechos de la ACLU, si no estás detenido, un agente generalmente necesita una orden judicial para confiscar tu teléfono o revisar su contenido sin tu consentimiento.

Y hay otra diferencia importante: aunque estés detenido y las autoridades tomen posesión del teléfono, eso no significa automáticamente que puedan revisar su contenido. La ACLU señala que para hacerlo necesitan una orden judicial.

Lo que tampoco pueden hacer es simplemente borrar tus fotografías o videos. La organización sostiene que el Gobierno no puede eliminar tus grabaciones. Por eso, si un agente te exige desbloquear el teléfono, no tienes que entregar voluntariamente tu contraseña solo porque te la solicite.

¿Qué debes hacer si ICE te dice que dejes de grabar?

Mantén la calma. Puedes preguntar si estás siendo detenido y, si no lo estás, continuar documentando desde una posición que no interfiera con el operativo. Si te ordenan retroceder, hacerlo puede evitar que una situación sencilla termine convirtiéndose en un enfrentamiento.

La ACLU recomienda que, si terminas detenido mientras grababas, ejerzas tu derecho a permanecer en silencio y solicites hablar con un abogado. Tus derechos constitucionales no desaparecen por tu estatus migratorio.

También conviene recordar que las leyes estatales pueden introducir diferencias, especialmente cuando existe grabación de audio. La ACLU advierte que algunos estados tienen reglas específicas sobre la grabación de conversaciones sin consentimiento.

¿Por qué es importante grabar un operativo de ICE?

No hace falta estar de acuerdo con una política migratoria para entender el valor de una cámara. Una grabación puede mostrar quién estaba presente, qué ocurrió antes de un arresto, cómo actuaron los agentes y qué instrucciones recibieron las personas involucradas. La ACLU sostiene que videos tomados por ciudadanos han servido para documentar posibles abusos y crear registros independientes de operaciones de las autoridades.

Eso sí: grabar no te convierte en parte del operativo ni te da permiso para intervenir.

Tu mejor protección es mantener la distancia, evitar movimientos bruscos y no obstaculizar a los agentes. Tu teléfono puede documentar lo que está pasando. No necesita convertirse en el centro del conflicto.

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