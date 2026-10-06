Tras muertes de bebés, Zoé Robledo anuncia auditoría independiente en el IMSS

Zoé Robledo, director del IMSS. en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

Tras las muertes de recién nacidos registradas en hospitales del IMSS en Jalisco y Durango, el titular del Instituto, Zoé Robledo, informó que ya inició una Auditoría Clínica Colegiada Independiente para revisar los casos y determinar si hubo infecciones asociadas con la atención médica, si éstas causaron o contribuyeron a los decesos y si existieron fallas que pudieron evitarse.

De acuerdo con el funcionario, el objetivo es determinar, caso por caso, si hubo una infección asociada con la atención médica, si ésta causó o contribuyó a los fallecimientos y si existieron fallas que pudieron evitarse.

Robledo explicó, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que la revisión es una “autopsia de expediente”, es decir, no se trata de realizar estudios sobre los cuerpos de los bebés, sino de analizar de manera detallada sus expedientes clínicos.

¿Qué revisará la auditoría del IMSS por la muerte de bebés?

El titular del IMSS explicó que la Auditoría Clínica Colegiada Independiente estará integrada por especialistas de distintas áreas, entre ellas neonatología, infectología y epidemiología.

El comité ya fue seleccionado y los expedientes que serán revisados ya están asegurados, detalló.

La auditoría buscará responder cuatro puntos:

Si hubo una infección asociada con la atención médica.

Si esa infección causó o contribuyó al fallecimiento de los recién nacidos.

Si existieron fallas que pudieron evitarse.

Cuál fue el origen de esas posibles fallas.

Robledo subrayó que el IMSS no intervendrá en las conclusiones de la auditoría ni tendrá facultades para modificarlas.

IMSS analizará microorganismos para conocer origen de brotes

Además de la revisión de los expedientes, los microorganismos identificados serán analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE).

El propósito, explicó Robledo, es conocer de dónde provinieron los brotes y determinar qué relación tienen con los casos identificados.

El funcionario señaló que se están revisando casos ocurridos meses atrás, algunos de ellos registrados en mayo, junio y julio.

En la información difundida previamente sobre los casos en Jalisco se han mencionado la bacteria Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans. Sin embargo, la auditoría deberá determinar si existió una infección asociada con la atención médica y cuál fue, en su caso, su relación con los fallecimientos.

Familias recibirán primero los resultados

Zoé Robledo señaló que el IMSS mantiene diálogo con las familias de los recién nacidos fallecidos para explicarles lo ocurrido y dar seguimiento a los casos.

También se acordó que los resultados de la auditoría serán comunicados primero a las familias.

El Instituto asignará además a un responsable para acompañarlas directamente y mantenerlas actualizadas sobre los avances de cada caso.

IMSS reforzará vigilancia en terapias neonatales

Robledo informó que, junto con la Secretaría de Salud, también se acordó reforzar la vigilancia en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

Explicó que estos espacios requieren especial atención debido a que los recién nacidos que ingresan a terapia intensiva son particularmente vulnerables ante una infección.

El titular del IMSS indicó que existen 77 unidades de este tipo en el Instituto a nivel nacional, con 660 cunas de calor radiante.

Por ello, se constituyó un comando operativo del sector para la seguridad de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

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