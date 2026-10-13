La fórmula detrás de tu cheque del Seguro Social: así influye la inflación en tu aumento

Inflación en Estados Unidos. Foto: Envato.

El dinero que recibes del Seguro Social puede aumentar cada año, pero no depende de una decisión improvisada del Gobierno. En Estados Unidos, la inflación se mide mediante un indicador llamado CPI-W, que sirve para calcular el ajuste por costo de vida (COLA) de las prestaciones. La fórmula toma en cuenta los precios registrados durante tres meses específicos y determina cuánto más podrían recibir millones de beneficiarios.

¿Qué es el CPI-W y por qué influye en tu cheque del Seguro Social?

El CPI-W es el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos. El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos lo publica mensualmente y mide cómo cambian los precios de los bienes y servicios que consumen determinados hogares.

Según explica la Administración del Seguro Social (SSA), este indicador se utiliza para calcular los ajustes anuales de las prestaciones del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Su importancia está en algo muy cotidiano: la capacidad de comprar alimentos, pagar el alquiler, llenar el tanque de gasolina o cubrir una consulta médica.

El CPI-W analiza una canasta de productos y servicios que incluye gastos como:

Vivienda: alquileres y otros gastos relacionados con el hogar

alquileres y otros gastos relacionados con el hogar Alimentos y bebidas: productos básicos de consumo

productos básicos de consumo Transporte: gasolina, vehículos y servicios relacionados

gasolina, vehículos y servicios relacionados Atención médica: medicamentos y servicios de salud

medicamentos y servicios de salud Educación, comunicaciones, ropa y otros bienes y servicios

Como explica Investopedia en su análisis del CPI-W, este índice se centra en hogares cuyos ingresos proceden principalmente de empleos asalariados o administrativos. No representa exactamente los gastos de cada jubilado, una diferencia que importa cuando se intenta determinar si el aumento anual alcanza para cubrir las necesidades reales.

¿Cómo calcula Estados Unidos el aumento del Seguro Social?

Aquí está el detalle que muchos beneficiarios desconocen: la SSA no utiliza cualquier dato de inflación ni promedia los doce meses del año para fijar el COLA.

La fórmula legal toma como referencia el promedio del CPI-W correspondiente al tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre. Después lo compara con el promedio del mismo periodo del año anterior en el que se determinó un COLA.

El cálculo sigue tres pasos:

Se promedian los precios medidos: se toman los valores mensuales del CPI-W de julio, agosto y septiembre Se comparan los resultados: el promedio se contrasta con el del tercer trimestre del año de referencia Se determina el porcentaje: la variación porcentual resultante establece el ajuste anual, redondeado a la décima más cercana

La fórmula puede expresarse así:

COLA = [(promedio actual del tercer trimestre ÷ promedio de referencia) − 1] × 100

La explicación de AARP sobre los ajustes por costo de vida ayuda a entender por qué el índice elegido y el periodo de comparación son determinantes para los beneficiarios.

Si el cálculo no produce un aumento positivo, la regla general establece que el COLA no puede ser negativo: los beneficios no disminuyen por una deflación reflejada en esta fórmula.

¿Por qué el aumento puede no alcanzar para cubrir tus gastos?

Hay una diferencia entre la inflación que mide el Gobierno y la que siente cada familia.

Una persona jubilada que destina gran parte de su ingreso a medicamentos, consultas y vivienda puede experimentar una presión económica mayor que la que refleja el promedio utilizado para calcular el COLA. Otra persona, con gastos distintos, podría notar un efecto menor.

La SSA ofrece varios canales oficiales para consultar el COLA 2027: Foto: Envato

El problema no es que el índice carezca de utilidad. Es que un promedio nacional no reproduce el presupuesto de cada beneficiario.

El CPI-W tampoco debe confundirse con el CPI-U, el índice de precios al consumidor que mide la inflación de una población urbana más amplia. Aunque ambos siguen la evolución de los precios, sus ponderaciones y poblaciones de referencia son diferentes.

¿Cuándo se conoce el COLA y cómo afecta tu próximo pago?

La Administración del Seguro Social suele anunciar el ajuste anual en octubre, una vez que dispone de los datos necesarios para completar el cálculo del tercer trimestre. El porcentaje anunciado se aplica a los beneficios del año siguiente.

Para conocer las cifras oficiales, conviene consultar la página de ajustes por costo de vida de la SSA y los datos mensuales del CPI-W publicados por la agencia.

Hay una última distinción importante: el porcentaje del COLA no significa que todos recibirán la misma cantidad adicional en dólares. El incremento efectivo depende del beneficio que recibe cada persona y de las reglas aplicables a su prestación.

Por eso, cuando se anuncie el próximo ajuste, no bastará con mirar el porcentaje. También habrá que calcular cuánto representa en el cheque mensual y cuánto queda después de afrontar los gastos que siguen subiendo.

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