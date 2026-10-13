Morena denuncia a Carolina Viggiano por presuntas irregularidades fiscales

Marco Antonio Rico Mercado. Foto: Especial

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, junto con senadores y diputados federales del movimiento, informó sobre la presentación formal de una denuncia de hechos y aportación de información como tercero colaborador fiscal ante el SAT, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Fiscalía General, por un presunto esquema de intermediación y simulación fiscal relacionado con la adquisición y financiamiento de un inmueble en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México (CDMX) y menciona a Alma Carolina Viggiano Austria.

La denuncia se centra en el inmueble ubicado en Sierra Nevada 319 y señala presuntas irregularidades relacionadas con el uso de empresas clasificadas como EFOS, recursos de dudosa procedencia y requerimiento ilícito.

¿Qué señala la denuncia presentada por Morena?

En materia de simulación fiscal e intermediación, se solicita investigar los hechos bajo los artículos 69-B y 69-B Ter del Código Fiscal de la Federación, al detectar que empresas sin capacidad operativa congruente, como Borsa Inmuebles y Bienes Raíces, S.A. de C.V., y Corporativo Awiki, S.A. de C.V., habrían actuado como vehículos para encubrir el origen y destino real de los recursos.

Señalan vínculos con Alma Carolina Viggiano Austria

De acuerdo con la información presentada, Alma Carolina Viggiano Austria quedó vinculada a la adquisición del inmueble ubicado en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec.

Asimismo, Corporativo Awiki aparece registrado como contratista del Gobierno del Estado de Coahuila durante la administración de Rubén Moreira Valdez, cónyuge de Viggiano.

La información también señala que Juan Pablo Beltrán Viggiano y Diego Beltrán Viggiano registraron el inmueble de Sierra Nevada 319 como su domicilio fiscal.

Morena solicita investigar la ruta del dinero

Entre las solicitudes presentadas ante las autoridades fiscales y judiciales se encuentra investigar la “ruta del dinero” y la “ruta del beneficio”, con el objetivo de determinar a los beneficiarios económicos reales y a quienes asumieron las erogaciones e instrumentos jurídicos relacionados con el inmueble.

¿Quiénes respaldan la denuncia?

La denuncia fue presentada por el presidente estatal de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, con el respaldo de los siguientes legisladores:

Senadores de la República:

Sandra Simey Olvera Bautista.

Cuauhtémoc Ochoa Fernández.

Diputadas y diputados federales:

Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno.

Astrit Viridiana Cornejo Gómez.

Alma Lidia de la Vega Sánchez.

Mirna María de la Luz Rubio Sánchez.

Ricardo Crespo Arroyo.

Daniel Andrade Zurutuza.

Eunice Abigail Mendoza Ramírez.

Desde Morena reiteraron su compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y el uso debido de los recursos.

“No permitiremos que la simulación fiscal ni la opacidad queden impunes. Exigimos a las autoridades actuar con rigor y llegar hasta las últimas consecuencias”, señalaron.

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