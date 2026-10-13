Se forma la depresión tropical Veintiuno-E en el Pacífico mexicano; podría convertirse en huracán

Imagen: SMN / Conagua

La depresión tropical Veintiuno-E se formó la mañana de este martes en el Pacífico sur mexicano y podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en huracán durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido el 13 de octubre a las 9:30 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localizó a 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 17 km/h.

⚠️ El #SMNmx vigila 2 #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico: el #Huracán #Simon y la #DepresiónTropical Veintiuno-E. En el siguiente aviso te damos toda la información. No olvides consultar fuentes oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de tu localidad pic.twitter.com/fXFq251oWk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por la depresión tropical Veintiuno-E?

El SMN indicó que la circulación de Veintiuno-E reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste de México. Sin embargo, el aviso meteorológico no detalló qué entidades registrarán precipitaciones ni los acumulados previstos específicamente por este sistema.

Por separado, el organismo informó sobre las lluvias que ocasionará el huracán Simon, que permanece en categoría 1 frente a las costas de Sinaloa y Nayarit.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros:

Nayarit: este y sur del estado.

Chubascos, de 5 a 25 milímetros:

Sinaloa: centro y sur del estado.

En un mensaje difundido en video, el SMN señaló que espera que la depresión tropical comience a desplazarse y se acerque a las costas mexicanas durante el fin de semana. De acuerdo con el pronóstico mencionado en esa actualización, el sistema podría alcanzar la categoría de huracán mayor.

¿Dónde se mantiene la vigilancia por el huracán Simon?

A las 9:30 horas de este martes, el centro de Simon se ubicó a 165 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Presentaba vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y se desplazaba hacia el oeste a 4 km/h.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene las siguientes zonas de vigilancia:

Por vientos de huracán: desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa, incluidas las islas Marías

desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa, incluidas las islas Marías Por vientos de tormenta tropical: desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa

El pronóstico señala que Simon podría permanecer semiestacionario durante los siguientes dos días. Debido a que es un sistema compacto y con poco desplazamiento, no se esperan efectos significativos en las costas mexicanas, excepto por el oleaje en Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

El SMN advirtió que las precipitaciones asociadas con el sistema pueden provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, recomendó mantenerse al tanto de los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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