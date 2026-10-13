El mensaje contra ICE de Becky G en pleno concierto en Phoenix

Becky G ha expresado su apoyo a los inmigrantes en varias ocasiones. Foto: AFP

La cantante Becky G mostró un cartel contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su presentación en la Feria Estatal de Arizona. El mensaje también animó a las mujeres latinas a participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos.

El cartel incluía las frases en inglés “Hot Latinas vote” y “Hot Latinas melt ICE”, que en su traducción decía: “Las latinas atractivas votan” y “Las latinas atractivas derriten ICE”. Con este mensaje, la artista vinculó el voto de las mujeres latinas con una crítica a las operaciones migratorias.

El momento quedó registrado en un video que se difundió en varias redes sociales, donde usuarios compartieron las imágenes del cartel durante la presentación de Becky G.

Becky G incentiva el voto latino en Estados Unidos

El mensaje de Becky G llegó en la antesala de las elecciones generales del 3 de noviembre en Arizona. La votación anticipada comenzó el 7 de octubre, dos días antes del concierto, por lo que el llamado de la cantante a votar coincidió con el inicio de este proceso electoral.

En estas elecciones, los votantes elegirán al próximo gobernador del estado, representantes federales y legisladores estatales, además de decidir sobre otros cargos y propuestas electorales.

La votación definirá quién ocupará cargos públicos durante los próximos años, con responsabilidades en áreas que incluyen la administración estatal y la elaboración de leyes.

Sin embargo, el clima de temor asociado con las operaciones migratorias también puede influir en la manera en que algunas personas viven el proceso electoral. Una encuesta del Pew Research Center publicada en abril de 2025 encontró que 42% de los adultos latinos temía que ellos o alguien cercano pudiera ser deportado. En noviembre de ese año, la proporción aumentó a 52%, según otra encuesta del mismo centro.

ICE es la agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias dentro de Estados Unidos. Sus operativos migratorios han recibido críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que cuestionan las detenciones por violar el debido proceso.

Becky G y sus mensajes anteriores contra ICE

La presentación en Arizona no es la primera ocasión en que Becky G expresa públicamente su rechazo a las acciones de ICE. En enero de 2026, la cantante utilizó la alfombra roja de la gala Persona del Año de MusiCares para mostrar un mensaje contra la agencia.

El 30 de enero, durante el evento celebrado en Los Ángeles en homenaje a Mariah Carey, la artista mostró ante las cámaras una manicura con las palabras “F—k ICE”. El mensaje apareció durante la gala celebrada dos días antes de los Grammy.

Su postura sobre la inmigración también tiene antecedentes en su música. En junio de 2015, Becky G lanzó la canción “We Are Mexico” como respuesta a los comentarios despectivos de Donald Trump sobre los inmigrantes mexicanos. Las declaraciones ocurrieron el 16 de junio de 2015, cuando Trump anunció su primera candidatura a la presidencia de Estados Unidos, para las elecciones de 2016.

En ese momento, la cantante dedicó el tema a las personas que habían llegado a Estados Unidos en busca de una vida mejor. La canción respondió a los comentarios de Trump sobre los inmigrantes mexicanos y expresó apoyo a las comunidades inmigrantes.

Con su mensaje en Arizona, Becky G volvió a relacionar la defensa de las comunidades latinas con la participación electoral y el debate sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.

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