Guadalupe Taddei: ¿Cómo operaba la presunta trama de corrupción en el INE?

La UIF congeló las cuentas de Guadalupe Taddei, su hermano, su hijo y ocho exfuncionarios del INE por presunta corrupción.



Hacienda bloqueó a 25 personas y 15 empresas, pero no dio nombres. Algunos nombres los publicó el periodista Arturo Ángel, de Milenio Diario. El país se enteró por un periódico, no por el gobierno

¿Cómo era la trama que derivó en la tragedia del INE?

El director de administración era apoderado de dos empresas proveedoras. El chofer de Guadalupe Taddei podía operar las cuentas de una de ellas. El que compraba representaba al que vendía.



Los hermanos Hernández Casillas obtuvieron en dos décadas contratos electorales por más de dos mil 500 millones de pesos. No es un desfalco probado… pero las denuncias hablan de empresas fachada y competencia simulada.



Taddei renunció, pero eso no cierra el caso. Los controles del INE también deben explicar.



El congelamiento no declara culpable a nadie. Si la fiscalía no acusa con pruebas, el INE quedará marcado sin juicio… y pierde la democracia, porque la confianza en el INE también queda congelada.

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