El analista Luis Rubio nos dice que la falta de planeación y continuidad en las políticas públicas ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo de México durante las últimas cinco décadas. Cada presidente, explica, imprime su propio rumbo al país, sin necesariamente aprovechar o corregir lo construido por sus antecesores.

En su opinión, para Uno TV, afirma que la educación representa uno de los mayores desafíos pendientes, pues las deficiencias del sistema educativo limitan las oportunidades de los sectores más desfavorecidos y perpetúan problemas como la pobreza y la desigualdad.

El especialista reconoce que los programas sociales y las transferencias económicas responden a necesidades reales de la población; sin embargo, advierte que no constituyen una solución de fondo y generan presiones fiscales. Considera que México necesita impulsar reformas estructurales, fortalecer la infraestructura y, principalmente, mejorar la educación para garantizar mayores oportunidades laborales a las futuras generaciones.

Asimismo, llama a la ciudadanía a exigir que los gobiernos atiendan los problemas fundamentales del país con una visión de largo plazo.

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