Keanu Reeves estuvo en una librería en CDMX. Foto: AFP

Keanu Reeves sorprendió a clientes y trabajadores de una sucursal de Librerías Gandhi, al sur de la Ciudad de México este martes 24 de noviembre al llegar sin que se anunciara previamente una firma de libros y aprovechó para autografiar ejemplares de “El libro de otro lugar”, novela que escribió junto con el autor británico China Miéville.

En redes sociales se pueden ver videos del encuentro en las que se ve al actor durante su recorrido por la librería y mientras firmaba algunos ejemplares.

📚🤩 El actor canadiense Keanu Reeves sorprendió a sus seguidores en la Ciudad de México al realizar una visita inesperada a una sucursal de Librerías Gandhi, donde ofreció una breve sesión de firmas de su novela El libro de otro lugar.



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Además, Gandhi informó que algunos libros autografiados estarían disponibles en su sucursal Mauricio Achar, aunque advirtió que las existencias serían limitadas.

Algunos usuarios de redes sociales lamentaron no haberse enterado antes para tener la oportunidad de conocerlo o conseguir una firma.

La noticia fue compartida por la propia cadena de librerías a través de sus cuentas oficiales, donde destacó la presencia del actor y su faceta como escritor, una de las menos conocidas de su trayectoria.

“En Librerías Gandhi tuvimos una sorpresa muy especial: recibimos la visita de Keanu Reeves, quien se tomó el tiempo de compartir este momento con nosotros y firmar ejemplares de sus libros”, informó el establecimiento.

¿De qué trata el libro que Keanu Reeves firmó en México?

“El libro de otro lugar” es una novela de ciencia ficción y fantasía publicada originalmente en julio de 2024. Se trata de una colaboración entre Keanu Reeves y China Miéville, escritor británico conocido por sus obras de fantasía y ciencia ficción.

La historia está inspirada en el universo de “BRZRKR”, una serie de cómics que Reeves creó junto con el escritor Matt Kindt y el ilustrador Ron Garney.

La novela tiene como protagonista a Unute, también conocido como B, un guerrero inmortal que ha vivido durante miles de años y que busca encontrar una manera de morir.

En la historia, este personaje colabora con un grupo de operaciones especiales del Gobierno estadounidense que promete ayudarlo a descubrir el secreto de su inmortalidad.

A partir de esta premisa, la obra aborda temas como la mortalidad, la violencia, el paso del tiempo y el significado de ser humano.

El libro también representa el debut de Keanu Reeves como novelista, aunque no fue su primera incursión en la literatura. Anteriormente publicó “Oda a la felicidad” (2011) y “Sombras” (2016), ambos trabajos realizados junto con la artista Alexandra Grant.

¿Por qué está Keanu Reeves en México?

La visita de Keanu Reeves a la Ciudad de México también está relacionada con su faceta musical.

El actor forma parte de Dogstar, una banda de rock alternativo que fundó en 1991 y en la que toca el bajo. El grupo está integrado también por Bret Domrose, en la guitarra y voz, y Robert Mailhouse, en la batería.

Después de una pausa de varios años, la agrupación retomó sus actividades en 2023 y publicó el álbum “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”.

En 2026 lanzó “All In Now”, su cuarto álbum de estudio.

Como parte de su actividad musical, Dogstar tiene programada una presentación este miércoles 25 de noviembre en el Estadio Fray Nano de la Ciudad de México, donde compartirá escenario con A Perfect Circle y Puscifer.

Esta fecha también marca la primera presentación de Dogstar en México.

Así, Keanu Reeves llegó a la capital mexicana no solamente para reencontrarse con sus seguidores a través de la música, sino que también sorprendió a los lectores con una visita inesperada a una librería.

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