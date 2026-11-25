El 25 de noviembre marca el inicio de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres en todo el mundo. En México, la violencia psicológica afecta al 51% de la población femenina y requiere atención urgente para proteger su integridad y su bienestar emocional.

La doctora María Elena Esparza Guevara, autora del libro “Feminicidio emocional. El drama de las mujeres muertas en vida“, explicó este fenómeno durante una entrevista en el noticiario A las nueve en Uno con Pablo Valdés y Rocío Ireta.

Herramientas para cuidar la salud mental

La especialista propone prácticas como el yoga y el mindfulness para atender la mente y conectar con la experiencia corporal en el presente. Estas disciplinas ayudan a sanar la dimensión interior cuando las agresiones verbales dañan la autonomía y el autoconcepto de la víctima.

El enfoque del libro retoma el desarrollo humano para restaurar la autoestima afectada por el maltrato silencioso. “Al dañar el cuerpo emocional, estamos afectándola tanto en su autonomía como cuando hay golpes“, afirmó la autora durante la conversación.

“Lo que pasa es que es más difícil de ver eso. ¿Quién va a ver el moretón que se en alma? ¿Quién va a ver el golpe que tienes en tu interior? No es fácil detectarlo, pero se trata de decir claro que es muy importante“, agregó.

Señales de alerta en la vida cotidiana

Las víctimas suelen experimentar una profunda despersonalización, aislamiento de su círculo cercano y el abandono de sus actividades favoritas para evitar conflictos. Además, el miedo constante a expresar desacuerdos con la pareja representa un foco rojo evidente dentro de cualquier relación afectiva.

La doctora sugiere un ejercicio frente al espejo para escuchar las palabras con las que cada persona se describe a sí misma. “Si tú a ti misma ya te dices frente a tu reflejo ‘no vales nada’, esa es ya una señal absoluta de feminicidio emocional“, advirtió Esparza Guevara.

“Muchas veces la mujer, la víctima piensa que está exagerando, que está dramatizando (…) hay mujeres que viven deprimidas prácticamente toda su vida, porque no se atienden estos estos temas emocionales”. Dra. María Elena Esparza Guevara

Prevención desde la infancia y el rol masculino

Este tipo de agresión muchas veces comienza en el entorno familiar durante la niñez mediante críticas constantes que minan la seguridad personal. Aunque el 80% de los casos ocurren en pareja, la prevención temprana resulta fundamental para detener esta crisis global.

La obra incluye un capítulo dirigido a los hombres para liberarlos de la carga machista de ejercer control y fuerza.

“Erradicar al feminicida emocional es también liberar de esa carga machista a los hombres y eso puede empezar desde la infancia“, concluyó la especialista.

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