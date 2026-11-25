Foto: Cuartoscuro

La Embajada de Estados Unidos en México suspenderá sus servicios de rutina a ciudadanos estadounidenses el jueves 26 y viernes 27 de noviembre de 2026, mientras que los trámites de visas solo se suspenderán un día, con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática informó que la Sección de Servicios a Ciudadanos Estadounidenses permanecerá cerrada durante ambos días.

Los ciudadanos estadounidenses que requieran asistencia de emergencia podrán comunicarse al (55) 2579-2000.

¿Se suspenderán todos los servicios consulares?

El comunicado solo advierte sobre la suspensión de servicios para el 26 y 27 de noviembre en la sección que atiende a ciudadanos estadounidenses que se encuentran en México.

En cambio, la Embajada de Estados Unidos solo suspenderá los servicios por trámite de visas en México el jueves 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. El calendario oficial no incluye al viernes 27 como día inhábil.

Sin embargo, se recomienda consultar el sistema de citas antes de acudir a una cita para el trámite de visa.

¿Qué es el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias es una celebración tradicional estadounidense, enfocada en agradecer por la cosecha y las bendiciones recibidas durante el año.

Su origen está vinculado a una celebración de cosecha realizada en 1621 en Plymouth, Massachusetts, por colonos ingleses y pueblos indígenas de la región.

Actualmente, la fecha está asociada principalmente con reuniones familiares, comidas especiales y viajes dentro del país.

Para este 2026, el Thanksgiving se celebra el jueves 26 de noviembre, cuarto jueves del mes. Es un feriado federal, por lo que oficinas del gobierno y diversos servicios suspenderán operaciones o modificarán sus horarios.

¿Cierran todas las embajadas de Estados Unidos?

Cada embajada y consulado estadounidense en el extranjero suele tener su propio calendario de días inhábiles, conforme a los días feriados de Estados Unidos y de los países sede.

Por ejemplo, la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México incluyen el 26 de noviembre de 2026 como día de cierre por Thanksgiving.

Actividades suspendidas en Estados Unidos:

Bancos

Oficinas postales

Oficinas gubernamentales

Mercados bursátiles

Tribunales federales

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