El cantante busca defender su nombre. Nodal . Foto: CUARTOSCURO

Christian Nodal abrió seis nuevos frentes legales para intentar obtener el control comercial de su nombre artístico, en medio de la disputa que mantiene con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, por los derechos de la marca.

Los movimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ocurren días después de que el cantante anunciara su retiro temporal de los escenarios, el pasado 22 de noviembre en Mérida, Yucatán.

¿Qué busca registrar Christian Nodal ante el IMPI?

Captura de pantalla

De acuerdo con documentos consultados por Unotv.com, el intérprete de “Pa´olvidarme de ella” presentó el 23 de noviembre seis solicitudes para registrar la marca “CHRISTIAN NODAL” a su nombre. Dichos frentes presentadas por el cantante buscan proteger su nombre artístico en distintas actividades comerciales, desde la música y el entretenimiento hasta la publicidad, la ropa y las publicaciones.

Los trámites fueron ingresados por Ian Sergio Ibarra Hernández, abogado que representa al cantante, en un lapso de apenas 87 segundos, entre las 15:42 y las 15:43 horas del 23 de noviembre.

El expediente 3750604, correspondiente a la clase 9 que contempla grabaciones sonoras, discos fonográficos, música y videos descargables, publicaciones electrónicas y podcasts. Por su parte, el expediente 3750605, de la clase 16, incluye libros, revistas, carteles, fotografías impresas, calendarios, agendas, cuadernos, artículos de papelería y otros productos de imprenta.

Mientras, el expediente 3750606, de la clase 25, comprende prendas de vestir y calzado, como camisetas, chamarras, pantalones, gorras, sombreros, botas, sudaderas y ropa deportiva. Y el expediente 3750607, de la clase 35, abarca servicios de marketing, publicidad, promoción de productos, venta de contenido audiovisual por internet y gestión empresarial de artistas.

El expediente 488521, de la clase 38, contempla servicios de transmisión de audio y video por internet, streaming, video a la carta, podcasts y foros de discusión en línea; finalmente, el expediente 3750609, de la clase 41, incluye servicios de entretenimiento, presentaciones en vivo, organización de conciertos y eventos, producción musical, composición y servicios de estudios de grabación.

En los documentos, Christian declaró que utiliza la marca por primera vez desde el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía 15 años. Esta fecha podría ser relevante para su disputa con su padre, pues antecede por casi un año y medio al primer trámite localizado para registrar el nombre artístico del cantante.

Foto: IA ChatGPT

¿Qué marcas de Christian Nodal tiene registradas su padre?

De acuerdo con la prensa local, el padre de Nodal ya cuenta con registros de la marca “CHRISTIAN NODAL” en dos de las seis categorías que ahora busca su hijo; además, mantiene otras dos solicitudes en trámite con esa misma denominación y tiene un registro de “NODAL” con diseño en una quinta categoría.

Algunos de los registros de su padre tienen vigencia hasta 2036.

Cabe destacar, que la presentación de las seis solicitudes no modifica de manera inmediata los registros que ya tiene González Terrazas, pues estos deberán ser considerados por el IMPI, quien publicará el resultado en caso de ser favorable en su gaceta.

Posterior a ello, el padre del cantante tendrá un mes para presentar una oposición, de acuerdo con el artículo 221 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Por su parte, Nodal también podría solicitar la nulidad de los registros de su padre, una posibilidad contemplada en el artículo 258 de la misma legislación.

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