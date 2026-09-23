Educación debe igualar oportunidades y romper barreras sociales

Los resultados de PISA reabrieron el debate sobre las diferencias educativas en México. Para Luis Rubio, las desigualdades sociales no deberían impedir que la educación sea el mecanismo para igualar oportunidades.

En su colaboración para UnoTV, plantea que los países que han avanzado lograron romper barreras sociales mediante la educación y cuestiona que se busque preservar las condiciones de origen de los estudiantes.

Rubio sostiene que México necesita replantear los objetivos de su sistema educativo y dejar atrás estructuras que, a su juicio, protegen el statu quo en lugar de impulsar un mayor desarrollo.

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