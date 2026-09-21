Deuda y presupuesto: los riesgos para México

El analista Luis Rubio habla sobre la crisis financiera de hace 18 años, que se originó principalmente en decisiones tomadas en Estados Unidos y terminó por golpear con fuerza a México, donde la economía pasó de crecer poco más de 2% en 2007 a registrar una contracción de 9% en 2009.

En su opinión, para Uno TV, explicó que el problema comenzó con créditos hipotecarios otorgados a personas que no podían sostener los pagos y que, al ser vendidos a bancos y fondos de inversión en distintas partes del mundo, terminaron propagando las pérdidas y provocando una fuerte sacudida económica.

A partir de ese antecedente, consideró que México enfrenta actualmente riesgos importantes en materia de deuda que podrían derivar en una crisis financiera. Señaló que el presupuesto para 2027 refleja cierto reconocimiento de que existe un problema, pero advirtió que las prioridades del Gobierno y las realidades financieras podrían seguir alejándose; si esa brecha se amplía, sostuvo, el riesgo podría llegar a materializarse.

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