Confirman nuevo doblaje para la película “Wildwood: El bosque salvaje” tras críticas del público

Wildwood: El bosque salvaje Foto: Imagem Films MX

La cinta de LAIKA, “Wildwood: El bosque salvaje”, contará con un nuevo doblaje para México después de las críticas que se desataron, principalmente en redes sociales, por el trabajo realizado.

Así lo dio a conocer Imagem Films MX a través de un comunicado en el que aseguran que se encuentran trabajando en una “nueva interpretación de doblaje para México, buscando ofrecer una alternativa al público mexicano”.

Creemos en el poder del cine para conectar, emocionar y abrir nuevas conversaciones.



Con ese espíritu, anunciamos una nueva versión de doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, que estará disponible en cines de México a partir del 12 de noviembre.



Agradecemos y reconocemos el… pic.twitter.com/Bs5Xk8xtUC — Imagem Films Mx (@ImagemFilmsMx) November 10, 2026

Cambio de doblaje en Wildwood: El bosque salvaje

En un comunicado en redes sociales se aclara que el trabajo realizado en la primera versión del doblaje contó con los estándares creativos y profesionales establecidos.

“En Imagem Films MX reconocemos que escuchar y expresar diferentes opiniones es una parte esencial de la conversación. Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas”, se puede leer.

Asimismo, aseguran que se seguirá apostando por el talento e invitan a los fanáticos a asistir a esta nueva versión a partir del 12 de noviembre.

“Los invitamos a descubrir Wildwood: El bosque salvaje, una épica aventura de fantasía creada artesanalmente por LAIKA, que celebra la imaginación, la creatividad humana y todo lo que somos capaces de hacer por las personas que amamos”, aseguran.

Reacción de Javier Ibarreche y Macarena García

El creador de contenido Javier Ibarreche, a través de sus redes, lanzó un comunicado en donde reconoce las críticas que recibió su trabajo.

“Si su sentir es que el doblaje no estuvo a la altura de la película, entiendo el descontento. Y por eso, deseo genuinamente que quienes están molestos con este trabajo, obtengan por fin la película que esperaban. De verdad lo deseo…”, se puede leer.

Asimismo, reconoció que su participación sería una de las que serían reemplazadas en esta nueva versión.

“Claro que duele saberme fuera de este proyecto, pero el dolor a veces es parte del vaivén de la crítica. Y hoy me tocó de este lado”, puntualiza.

Por su parte, la actriz Macarena García mencionó en un comentario: “Creo que lograste poner en palabras algo que mi cabeza aún no lograba organizar gracias por compartirlo”.

Cabe señalar que Emilio Treviño, a través de redes sociales, mencionó que su trabajo sí se mantendría dentro de esta segunda versión.

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