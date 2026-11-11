Asesinan a excomisario de Seguridad Pública de Uruapan

Escena de un homicidio. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Bernardino Gómez Ávila, excomisario de Seguridad Pública de la región Uruapan en 2023, fue asesinado este martes en Morelia, Michoacán, cuando se encontraba al exterior de una tienda de abarrotes de su propiedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la calle Femeniles, en la colonia Primo Tapia Poniente. El exfuncionario murió en el lugar, pese a la llegada de personal paramédico.

¿Quién era Bernardino Gómez Ávila?

Gómez Ávila ocupó distintos cargos dentro de corporaciones de seguridad en Michoacán. Fue comisario regional de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, director de la Policía Municipal de Ziracuaretiro y subdirector de Seguridad Pública de Puruándiro en 2017.

Su trayectoria también estuvo marcada por antecedentes de ataques armados y señalamientos relacionados con el delito de secuestro.

En mayo de 2017, sufrió un atentado sobre la autopista Siglo XXI, cerca de San Ángel Zurumucapio. Durante esa agresión resultaron heridos uno de sus hijos y otro elemento policial.

Fue investigado por presunto secuestro

En enero de 2016, cuando se desempeñaba como director de Policía en Ecuandureo, fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

La investigación buscaba determinar su probable relación con la privación ilegal de la libertad de seis personas que posteriormente fueron encontradas asesinadas.

Años después, en 2024, la Fiscalía General del Estado emitió una cédula de búsqueda con una recompensa de 100 mil pesos para quien proporcionara información que permitiera localizarlo.

En ese documento, Gómez Ávila era señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado.

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