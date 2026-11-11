¿Qué revelaron los informantes sobre los contratos del INE en la gestión de Taddei?

La Auditoría Superior de la Federación ya no investiga sola la crisis del INE… por primera vez tiene informantes… son los que organizaron la transa y luego que cobraron… a cambio de sanciones menores, entregaron videos, mensajes de WhatsApp, fotografías, documentos, nombres y alias.

Los hechos ocurrieron en la presidencia de Guadalupe Taddei… las pruebas no vienen de la oposición… vienen de quienes hicieron negocio… el esquema: contratos a la medida del ganador y precios inflados… entre los señalados está José Alfredo Hernández Casillas… hay imágenes de regalos, fiestas y viajes para Taddei o sus hijos… no hay sentencia… son indicios… pero si solo se castiga a los proveedores, se premiará al que delata y se protegerá al que autorizó la transa.

Palacio Nacional pasó dos semanas hablando de Lorenzo Córdova… sin embargo, todas las pruebas apuntan a Taddei, que llegó con el respaldo de Morena… investigar el pasado es válido… usarlo como coartada, de ninguna manera… los informantes ya dijeron cómo se repartían los contratos… ahora falta saber quién los autorizó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.