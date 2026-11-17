¿Por qué la Cámara de Diputados no convoca a elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) si Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para hacerlo?

El jurista Diego Valadéz plantea una hipótesis: Morena enfrenta una disyuntiva entre elegir a una figura cercana a su movimiento, lo que podría incrementar las dudas sobre la independencia del organismo, o apostar por un perfil independiente que podría generar inconformidad entre sus propias filas.

En este análisis, Martha Anaya explica qué hay detrás de la falta de convocatoria, cuáles serían los escenarios para el partido en el poder y cómo esta situación podría profundizar la crisis institucional del INE.

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