Taddei, Morena y la disputa por el INE

La analista Martha Anaya nos dice que la defensa de Guadalupe Taddei, desde el Gobierno federal, podría responder a intereses que van más allá de deslindarla de Morena. Explica que la presidenta Claudia Sheinbaum ha encabezado una campaña para atribuir a administraciones anteriores las presuntas irregularidades relacionadas con la consejera presidenta del INE, señalando particularmente a su antecesor, Lorenzo Córdova.

En su opinión, para Uno TV, cuestiona el costo político de esta defensa y considera que podría existir un objetivo de mayor alcance: incrementar la influencia del Gobierno y Morena sobre el INE.

Desde su perspectiva, esta estrategia retomaría las intenciones que atribuye al expresidente Andrés Manuel López Obrador de debilitar la autonomía electoral, por lo que advierte que el debate trasciende el caso de Taddei y alcanza la independencia de las instituciones.

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