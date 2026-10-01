Calderón y AMLO reaparecen con visiones opuestas sobre México
Martha Anaya opinó que mientras Calderón advierte sobre la democracia, AMLO defiende la Cuarta Transformación y el gobierno de Claudia Sheinbaum
Martha Anaya señala, en su colaboración en UnoTV, que el cierre del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo acompañado por la reaparición pública de dos expresidentes: Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes difundieron mensajes con posturas contrapuestas sobre la situación del país.
Anaya considera que las dos apariciones mostraron discursos políticos claramente contrapuestos: mientras Calderón centró su mensaje en advertencias sobre la democracia, López Obrador defendió su legado y el proyecto político que encabezó.
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