Calderón y AMLO reaparecen con visiones opuestas sobre México

Martha Anaya señala, en su colaboración en UnoTV, que el cierre del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo acompañado por la reaparición pública de dos expresidentes: Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes difundieron mensajes con posturas contrapuestas sobre la situación del país.

Anaya considera que las dos apariciones mostraron discursos políticos claramente contrapuestos: mientras Calderón centró su mensaje en advertencias sobre la democracia, López Obrador defendió su legado y el proyecto político que encabezó.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.