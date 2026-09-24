Inseguridad y desplazamiento: 1.6 millones de personas afectadas

En esta videocolumna de opinión, Martha Anaya aborda las cifras sobre el desplazamiento forzado por violencia e inseguridad en México. De acuerdo con los datos que presenta, entre 2020 y 2025, 1.6 millones de personas se habrían visto obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a otro lugar del país por estas causas.

Anaya también menciona aproximadamente 500 mil personas desplazadas por desastres naturales o de origen humano y reflexiona sobre el impacto de la violencia, más allá de los indicadores. “Aunque nos digan que ha bajado los índices”, señala, “lo cierto es que la violencia sigue ahí presente de muchas, muchas maneras”.

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