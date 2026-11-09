Caso Guadalupe Taddei: ¿una oportunidad para debilitar la autonomía del INE?

El caso de Guadalupe Tadei podría convertirse en un argumento para cuestionar no solamente su actuación, sino también la credibilidad y permanencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa es la advertencia que plantea Pamela Cerdeira, quien llama a tener cuidado con la narrativa que se construye alrededor de los señalamientos de corrupción relacionados con la funcionaria.

En su análisis, la columnista considera que existe el riesgo de utilizar este caso para extender las acusaciones a toda la institución. De esa manera, los problemas vinculados con una persona podrían presentarse como evidencia de que el organismo electoral está podrido y necesita ser reemplazado

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