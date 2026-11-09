¿Tienes promedio de 9.5? Edomex ofrece becas de hasta 2 mil pesos mensuales

Las becas Edomex ofrecen mil 100 pesos para primaria y secundaria. Foto:Cuartoscuro

Estudiantes de escuelas públicas del Estado de México (Edomex) pueden obtener un apoyo económico de hasta 2 mil pesos mensuales si cumplen con los requisitos académicos del programa Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico, impulsado por el Gobierno mexiquense.

El beneficio está dirigido a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, y contempla diferentes cantidades de acuerdo con el nivel educativo y el promedio escolar.

El programa busca reconocer el desempeño de quienes mantienen buenas calificaciones durante sus estudios. Para acceder a los recursos, los aspirantes deben acreditar un promedio mínimo de 9.5 en primaria, secundaria y educación media superior. En el caso de los universitarios, el requisito es contar con una calificación general de al menos 8.5 y tener la condición de alumno regular.

Los montos también cambian según el grado que curse cada beneficiario: los estudiantes de primaria y secundaria pueden recibir mil 100 pesos mensuales; los de preparatoria, mil 200 pesos, mientras que para educación superior el apoyo alcanza los 2 mil pesos al mes.

El registro se realiza a través del portal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México. Sin embargo, antes de iniciar el trámite, es necesario revisar las fechas establecidas en la convocatoria correspondiente y verificar que se cumplan todas las condiciones de participación.

Montos de las becas Edomex según el nivel educativo

El apoyo económico se distribuye de acuerdo con el grado escolar. Los estudiantes que pueden recibir las cantidades más altas son quienes cursan educación superior, mientras que los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria tienen montos diferenciados.

Nivel educativo/Apoyo mensual/Promedio mínimo:

Primaria (de segundo a sexto), 1,100 con promedio de 9.5

con promedio de 9.5 Secundaria, 1,100 con promedio de 9.5

con promedio de 9.5 Preparatoria, 1,200 con promedio de 9.5

con promedio de 9.5 Universidad, 2,000 con promedio de 8.5

Los apoyos pueden entregarse hasta en 10 ocasiones durante el ciclo escolar, de acuerdo con las reglas de operación y la disponibilidad presupuestal.

Requisitos para solicitar la beca por aprovechamiento académico

Para participar en el programa, los estudiantes deben cumplir con las condiciones establecidas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Estar inscrito en una escuela pública del Estado de México contemplada en el programa

Acreditar el promedio mínimo requerido según el nivel educativo

Ser alumno regular, particularmente en el caso de educación superior

Contar con la documentación personal y escolar solicitada

No recibir otro apoyo económico educativo incompatible con este programa

Es importante considerar que la beca no puede combinarse con otros apoyos educativos, por lo que quienes ya reciben algún beneficio deben revisar las reglas de operación antes de presentar su solicitud.

Registro en línea para las becas Edomex

Las solicitudes se realizan mediante la plataforma de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), donde se publican las convocatorias, los requisitos y los periodos de inscripción correspondientes a cada nivel educativo.

El procedimiento comienza ingresando al sitio oficial.

Antes de iniciar el trámite, es importante tener a la mano la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia el aspirante, ya que este dato permite identificar el plantel educativo.

También se recomienda verificar las fechas de registro, pues los periodos pueden variar dependiendo del nivel escolar y de la convocatoria. La publicación de una convocatoria no significa que todos los registros estén abiertos al mismo tiempo.

Las Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico representan un apoyo para estudiantes mexiquenses que mantienen un buen desempeño escolar.

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